7 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ స్థానాల ఉప ఎన్నికల పోలింగ్‌

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ : ఏడు రాష్ట్రాల్లోని 13 అసెంబ్లీ స్థానాల ఉప ఎన్నికలకు బుధవారం ఓటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగియనుంది.

బీహార్‌లోని రూపాలి, రాయ్‌గంజ్, రణఘాట్ దక్షిణ్, బాగ్ మానిక్తలా (పశ్చిమబెంగాల్‌లో), విక్రవాండి (తమిళనాడు), అమర్‌వార (మధ్యప్రదేశ్), బద్రీనాథ్, మంగ్లార్ (ఉత్తరాఖండ్‌లో), జలంధర్ వెస్ట్ (పంజాబ్)..డెహ్రా, హమీర్‌పూర్, నలాఘర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్)లో పోలింగ్‌ కొనసాగుతుంది.

ఎమ్మెల్యేల మరణం, వివిధ పార్టీలకు రాజీనామాలు చేయడంతో ఖాళీ అయిన నేపథ్యంలో ఉప ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. జూలై 13న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.

#WATCH | Uttar Dinajpur, West Bengal: BJP candidate from Raiganj assembly bypolls, Manas Kumar Ghosh casts his vote at a polling booth, in Raiganj.



By-election is being held on 4 assembly seats of West Bengal including the Raiganj assembly seat. pic.twitter.com/uZEBJifcAK

— ANI (@ANI) July 10, 2024