పిల్లలు మీరూ పంపండి..

నేను గీసిన చిత్రం
83328 87332
ఎం. రిషివర్ధన్,
8వ తరగతి,
లయోలా హైస్కూల్,
భిక్కనూర్,
జిల్లా : కామారెడ్డి.
ఖుషి రెడ్డి,
1వ తరగతి,
నిజామాబాద్.
ఇషాన్,
5వ తరగతి,
ప్రభుత్వ పాఠశాల, ఐలాపూర్,
కామారెడ్డి.
జి.రసజ్ఞ,
6వ తరగతి,
శ్రీ సిద్ధార్థ స్కూల్,
హైదరాబాద్.
ఎం. హర్షవర్ధన్,
6వ తరగతి,
భిక్కనూర్,
జిల్లా : కామారెడ్డి.
హర్ధిక్, 3వ తరగతి,
మంజీరా హైస్కూల్, రామాయంపేట్, మెదక్
టి.అతిష్య,
7వ తరగతి,
నిర్మల్
టి. అక్షద ప్రియ,
5వ తరగతి,
నిజామాబాద్
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