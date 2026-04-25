సినిమాలు తీసే దర్శకులు తర్వాతి కాలంలో నటులుగా మారడం అనే ట్రెండ్ తమిళంలో ఎప్పటినుంచో ఉంది. కేఎస్ రవికుమార్, సెల్వరాఘవన్ తదితరులు ఇప్పటికే కీలక పాత్రలు చేస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ లిస్టులో మరో స్టార్ డైరెక్టర్ చేరబోతున్నాడట. రజనీ-కమల్ మల్టీస్టారర్ కోసం ఈయన నటుడిగా మారబోతున్నాడనే విషయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
కమల్హాసన్ ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంటూనే మరోవైపు సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారు. నటుడిగా కాస్త జోరు తగ్గించినప్పటికీ నిర్మాతగానూ వ్యవహరిస్తున్నారు. రజనీకాంత్ 173వ మూవీలో కమల్ నటించడంతో పాటు నిర్మిస్తున్నారు కూడా. శిబి చక్రవర్తి ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. ఇప్పటికే ఓ వీడియో వదలగా అదేమో హైప్ పెంచేసింది. ఇప్పుడు ఆ హైప్ని రెట్టింపు చేసే విషయం ఒకటు బయటకు వచ్చింది.
కమల్హాసన్తో 'భారతీయుడు', రజనీకాంత్తో రోబో, శివాజీ లాంటి హిట్ సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు శంకర్ ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్నారు. రీసెంట్ టైంలో ఈయన తీసిన గేమ్ ఛేంజర్, ఇండియన్ 2 చిత్రాలు, బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోరమైన ఫ్లాపులుగా నిలిచాయి. దీంతో తర్వాతి ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు మొదలవుతుందో అసలు ఉంటుందో లేదో తెలియని పరిస్థితి. ఇలాంటి టైంలో ఈయన నటుడిగా మారబోతున్నాడని, అది కూడా రజనీ-కమల్కి విలన్గా చేయబోతున్నారని అనేసరికి ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. మరి ఇది నిజమా కాదో అనేది తెలియాలంటే కొన్నిరోజులు వెయిట్ చేయాలేమో?
