 దీప్‌వీర్‌ కుమార్తె దువా తొలి లైవ్ మ్యూజికల్ షో వైరల్‌ | Dua first live Cocomelon show Ranveer Deepika lovely experience at NMACC
దీప్‌వీర్‌ కుమార్తె దువా తొలి లైవ్ మ్యూజికల్ షో వైరల్‌

Apr 27 2026 6:52 PM | Updated on Apr 27 2026 6:55 PM

Dua first live Cocomelon show Ranveer Deepika lovely experience at NMACC

బాలీవుడ్‌ నటుడు, రణవీర్‌, దీపికా పడుకోన్‌ దంపతులు కమార్తె దువా ఇంత చిన్న వయసులోనే లైవ్‌ షో ఇచ్చి అదరగొట్టింది. నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్‌ (NMACC) తన పెర్‌ఫామెన్స్‌తో దీప్‌వీర్ అభిమానులుకు ఆకట్టుకుంది. ధురందర్‌ సినిమా భారీ హిట్‌ కావడంతో సంతోషంలో  మునిగితేలుతున్న రణవీర్‌కు  దువా తన టాలెంట్‌తో మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అంటున్నారు ఫ్యాన్స్‌. 

'ధురందర్' స్టార్ రణ్‌వీర్ సింగ్, తన కుమార్తె దువా మొదటి కోకో మిలన్ (చిన్న పిల్లల కార్టూన్‌ షో) లైవ్  మ్యూజికల్  షో వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. రణవీర్ సింగ్ , దీపికా పడుకోన్ తమ బిడ్డ దువా మొదటి లైవ్ షోను ఎంజాయ్‌ చేశారు. షో అనంతరం, రణవీర్ తన  ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "ఇది మా దువా పాపకి తొలిప్రదర్శన కాబట్టి మాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ అనుభవాలను  అందించి, జీవితాంతం నిలిచిపోయే జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించిన NMACC బృందానికి నేను చాలా కృతజ్ఞుడను, అంటూ NMACC బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.తాను, దీపిక, ఇంకా తాతయ్య, నానమ్మలతో కలిసి 'కోకోమెలన్ లైవ్' మ్యూజికల్‌కు హాజరైందని రణ్‌వీర్ సింగ్ వెల్లడించారు. ఎంతో సరదా, సంతోషం, ఉల్లాసం  అదొక రంగులమయం నిజంగా ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అని తెగ సంతోషపడిపోయాడు.

 

కాగా  దీపికా, రణవీర్‌లు 2018 నవంబర్ 14న పెళ్లి చేసుకోగా, 2024లో వారికి కుమార్తె జన్మించింది. మరో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నామంటూ ఇటీవల వీరు ప్రకటించారు.

 

Photos

View all
photo 1

'వదలా' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీకి కూటమి శాపం.. ఎక్కడా లేని ఇంధన సంక్షోభం ఇక్కడేందుకు? (ఫొటోలు)
photo 5

'ఏక్‌ దిన్‌' మూవీ మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌లో సాయి పల్లవి (ఫొటోలు)

CM Revanth Reddy Sensational Comments on BRS Party 1
Video_icon

శవాన్ని ఎంత అలంకరించినా లేచి నిలబడదు..!
Pamula Pushpa Sreevani Gives Representation over Complaint Against ABN Radha Krishna 2
Video_icon

పోలీస్ వ్యవస్థ బతికే ఉంటే రాధాకృష్ణపై ఫిర్యాదు తీసుకోవాలి
Gold Bonds Turn ₹1 Lakh into ₹5 Lakhs! Massive Returns 3
Video_icon

కాసుల పంట పండించిన గోల్డ్ బాండ్లు.. లక్షకు 5 లక్షలొచ్చాయ్..
KCR Sensational Comments On BJP MP Tejasvi Surya 4
Video_icon

తేజస్వీ సూర్య ఒక వెదవ
Massive Fire Accident At Amberpet 5
Video_icon

అంబర్‌పేట్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
