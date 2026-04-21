 చిరంజీవి - బాబీ సినిమా టైటిల్‌ ఇదేనా..? | Chiranjeevi and Bobby Movie Title kakaji | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిరంజీవి - బాబీ సినిమా టైటిల్‌ ఇదేనా..?

Apr 21 2026 7:35 AM | Updated on Apr 21 2026 8:34 AM

Chiranjeevi and Bobby Movie Title kakaji

‘వాల్తేరు వీరయ్య’ మూవీ తర్వాత చిరంజీవి - దర్శకుడు బాబీ మరో ప్రాజెక్ట్‌లో పనిచేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో  ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’తో భారీ హిట్‌ అందుకున్న చిరు.. బాబీతో ‘మెగా 158’ వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో వచ్చే నెలలో సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్నారు. అయితే, ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన టైటిల్‌ సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది.

కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి 'కాకాజీ' అనే టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయంలో అధికారికంగా ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది.   ఈ చిత్రం పూర్తిగా భారీ యాక్షన్‌ సీన్స్‌తో నిండిన కథతో రానుందని మేకర్స్‌ తెలిపారు. వాస్తవంగా ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి నెలలోనే షూటింగ్‌ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మించిన జన నాయగన్‌ విడుదల విషయంలో జాప్యం ఏర్పడటంతో కాస్త ఆలస్యం అవుతుందని తెలుస్తోంది. ఫైనల్‌గా చిరు- బాబీల సినిమా షూటింగ్‌ మే నెలలో దాదాపు ప్రారంభం అవుతుందని టాక్‌.
 

Photos

View all
photo 1

యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నా.. తెలంగాణకు మంచి జరగాలనే బయటకు రాలేదు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఉప్పల్ లో ఢిల్లీతో ఢీ... మైదానంలో విస్తృతంగా ప్రాక్టీస్ (ఫొటోలు)
photo 3

అమీర్‌పేట్‌లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ దక్ష నాగర్కర్ (ఫొటోలు)
photo 4

కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. కాజల్ ఫుల్ హ్యాపీస్ (ఫొటోలు)
photo 5

కశ్మీరీ అమ్మాయిలా ఐశ్వర్య రాజేశ్.. మనాలి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Non-stop Counters to Nara Lokesh 1
Video_icon

లోకేష్ నిద్రపోడు, నీ మేనత్తలు ఎక్కడున్నారో తెలుసా!
Health Benefits of Drinking Tea Explained by Dr Vikrant Singh Thakur 2
Video_icon

టీ తాగితే క్యాన్సర్ కు చెక్! కానీ ఇలా తాగండి..
Vijay Deverakonda & Shouryuv's New Movie Update 3
Video_icon

హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ తో విజయ్ భారీ సినిమా
Iran Blocked Strait Of Hormuz To Indian Bhagyalakshmi Cargo ship 4
Video_icon

భారత నౌకలను పేల్చేస్తాం బయటపడ్డ రేడియో సంభాషణ క్లిప్...
Kasu Mahesh Reddy Comments on TDP Social Media 5
Video_icon

Kasu Mahesh Reddy : జరా జాగ్రత్త..!
