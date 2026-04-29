 'అప్‌గ్రేడ్' చేసుకుంటూనే పోవాలి..! | Health Tips: Progress Over Perfection: Why Good Enough is Better | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'అప్‌గ్రేడ్' చేసుకుంటూనే పోవాలి..! పర్ఫెక్షన్ కాదు

Apr 29 2026 7:10 AM | Updated on Apr 29 2026 7:10 AM

Health Tips: Progress Over Perfection: Why Good Enough is Better

నిజమైన పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్ అంటే ఒక కోర్సు పూర్తి చేయడం కాదు, అది ప్రతిరోజూ మిమ్మల్ని మీరు 'అప్‌గ్రేడ్' చేసుకునే ఒక జీవనశైలి. "నేను అన్నీ నేర్చుకున్నాను, ఇక నేను పర్ఫెక్ట్" అని నువ్వు అనుకున్న మరుక్షణమే నీ ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. వ్యక్తిత్వం అనేది ఒక శిల్పం లాంటిది; దాన్ని ప్రతిరోజూ చెక్కుతూనే ఉండాలి.

పర్ఫెక్షన్ కాదు.. ప్రోగ్రెస్ ముఖ్యం (Progress over Perfection)
మనం ఎప్పటికీ 'పర్ఫెక్ట్' అవ్వలేము బ్రో, ఎందుకంటే మనిషి అన్నవాడు ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు. నిన్నటి కంటే ఈరోజు మీరు 1% మెరుగ్గా ఉన్నారా? లేదా? అన్నదే ముఖ్యం. తప్పులు చేయడం సహజం, కానీ చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేయకపోవడం 'వికాసం'. మీ లోపాలను అంగీకరిస్తూనే, వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం నిరంతరం సాగాలి.

సెల్ఫ్-రిఫ్లెక్షన్: మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి
ఈ ప్రయాణం కొనసాగాలంటే, మీకు మీరు ఒక అద్దంలా ఉండాలి.ప్రతి వారం లేదా ప్రతి నెల ఒకసారి కూర్చుని ఆలోచించండి: "ఈ నెలలో నేను ఏయే విషయాల్లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాను? ఎక్కడ బలహీనపడ్డాను?"మీ పునాది (Foundation) గట్టిగా ఉందా? మీ విలువలు (Integrity) మారుతున్నాయా?మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవడం ఆపిన రోజున, మీరు సమాజం చెప్పే మాటలకు బానిసలైపోతారు.

కంఫర్ట్ జోన్ - మీ ఎదుగుదలకు శత్రువు
మీరు ఒక స్థితికి చేరుకున్నాక "ఇక చాలు, నేను సెటిల్ అయ్యాను" అని అనిపిస్తుంది. అదే మీ పతనానికి ఆరంభం.

The Stretching Principle: ఎప్పుడూ కొత్త సవాళ్లను (Challenges) స్వీకరించండి. మీకు భయం కలిగించే పనిని కనీసం నెలకు ఒకటైనా చేయండి.కొత్త మనుషులను కలవండి, కొత్త దేశాలను చూడండి, కొత్త పుస్తకాలు చదవండి. మీ ప్రపంచం ఎంత పెద్దదైతే, మీ వ్యక్తిత్వం అంత విశాలం అవుతుంది.

హ్యూమిలిటీ: గెలిచినా ఒదిగి ఉండటం 
మీరు ఎంత ఎదిగినా, మీ కాళ్లు నేల మీదే ఉండాలి.అహంకారం (Ego) అనేది వ్యక్తిత్వ వికాసానికి పట్టిన చెద పురుగు. అది మిమ్మల్ని లోపలి నుండి తినేస్తుంది.గొప్ప వ్యక్తులు ఎప్పుడూ వినయంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వారికి తెలుసు—ఈ అనంతమైన విశ్వంలో తాము నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందని. మీ సక్సెస్ ని తలకెక్కించుకోకండి, దాన్ని ఇతరులకు సాయం చేసే 'మెట్టు'గా వాడుకోండి.

ఫైనల్ బ్లూప్రింట్: మీ జీవితమే ఒక పుస్తకం

Be the Message:నువ్వు ఏయే విలువలు అయితే నేర్చుకున్నావో, అవి నీ ప్రవర్తనలో కనిపించాలి. నువ్వు చెప్పే మాటల కంటే నీ 'చేతలు' గట్టిగా వినిపించాలి.

Legacy:నువ్వు లేకపోయినా నీ వ్యక్తిత్వం ఈ లోకంలో ఒక వెలుగును నింపాలి (Chapter 49).

The Final Word
మనం ఈ ప్రయాణాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాం, కానీ నీ వ్యక్తిగత వికాస ప్రయాణం ఇక్కడి నుండే కొత్త వేగాన్ని అందుకోవాలి. నువ్వు ఒకప్పుడు ఎవరో నీకు అనవసరం.. ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరు, రేపు నువ్వు ఏమవ్వాలి అనుకుంటున్నావు అనేదే ముఖ్యం. 

నువ్వు ఒక'నిరంతర విద్యార్థివి'. నువ్వు ఒక'యోధుడివి'. నువ్వు ఒక'మార్పువి'.గుర్తుంచుకో.."నువ్వు ఆగిపోతే అది మరణం, నువ్వు సాగిపోతే అది వికాసం. నీ ప్రయాణాన్ని ఆపకు. ఆకాశమే నీ హద్దు.. కాదు, ఆకాశం కూడా ఒక ఆరంభం మాత్రమే!"

Final Mind-Work: (జీవితకాల ప్రతిజ్ఞ)
1.    ఈ 50 వ్యాసాలలో మీకు అత్యంత నచ్చిన, మీ జీవితాన్ని మార్చిన 5 సూత్రాలను ఒక చోట రాసుకోండి. వాటిని మీ జీవిత కాలం పాటించాలని మీకు మీరు 'ప్రమాణం' చేసుకోండి.
2.    ఈ సిరీస్ ద్వారా మీరు పొందిన అతిపెద్ద మార్పు ఏంటో ఒక్క ముక్కలో రాసుకోండి.
3.    ఈరోజు నుండి, ప్రతిరోజూ పడుకునే ముందు "నేను ఈరోజు నా ఉత్తమ వెర్షన్ (Best Version) లా బ్రతికానా?" అని ప్రశ్నించుకోండి.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏ‍ప్రిల్ గడిచిందిలా.. హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ashu Reddy Warning To Dharmendra Audio Viral 1
Video_icon

సెటిల్ చేసుకుందాం రా! సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన అషురెడ్డి ఆడియో
Centre Objects To Chandrababu Govt Bulk Diesel Decision 2
Video_icon

అమరావతి పేరుతో డీజిల్ గేమ్ ? బాబు నిర్ణయంపై కేంద్రం ఫైర్
West Bengal Assembly Election Phase 2 3
Video_icon

ఇవాళ పశ్చిమ బెంగాల్ లో రెండో దశ ఎన్నికల పోలింగ్
Big Question Debate On Double Engine Sarkar Over Fuel Crisis 4
Video_icon

ఇంధన సంక్షోభం తీగ లాగితే.. అమరావతి డొంక కదిలింది.. అమ్మ చంద్రబాబూ..!
Ranveer Singh Controversy Mimicry on Kantara Movie 5
Video_icon

కాంతారపై కామెంట్స్ చేసిన రణవీర్ సింగ్, కన్నడిగుల ఆగ్రహం
Advertisement
 