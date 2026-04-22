 కియోసాకి కొత్త వార్నింగ్‌.. ఈవీలపై కీలక కామెంట్స్‌ | Robert Kiyosaki Warning The World is Nuts Glad I Have an EV
కియోసాకి కొత్త వార్నింగ్‌.. ఈవీలపై కీలక కామెంట్స్‌

Apr 22 2026 2:22 PM | Updated on Apr 22 2026 2:56 PM

Robert Kiyosaki Warning The World is Nuts Glad I Have an EV

ప్రసిద్ధ 'రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్' పుస్తక రచయిత, ఆర్థిక విషయాలపై ఎప్పటికప్పుడు వ్యాఖ్యానించే రాబర్ట్ కియోసాకి.. మరోసారి ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ గందరగోళ పరిస్థితులపై ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

ప్రపంచం పిచ్చెక్కిపోతోంది!
ప్రస్తుత గ్లోబల్ మార్కెట్, ఆర్థిక అనిశ్చితిని ఉద్దేశిస్తూ... "ఈ ప్రపంచం పిచ్చెక్కిపోతోంది" (The World is Nuts) అంటూ కియోసాకి వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులు, ద్రవ్యోల్బణం లేదా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈవీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్య
ఇదే క్రమంలో తన వద్ద ఉన్న వాహనాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. "నా దగ్గర ఉన్న కార్లలో ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) అయినందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు. సాంప్రదాయ ఇంధన ధరల పెరుగుదల లేదా మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తాను తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదేనని ఆయన పరోక్షంగా వెల్లడించారు.

రాబర్ట్‌ కియోసాకి వద్ద ఫెరారీ, రోల్స్-రాయిస్‌ వంటి విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ  కార్ల కోసం వ్యక్తిగత ఆదాయాన్ని ఉపయోగించకూడదని, ఆస్తుల నుండి వచ్చే ఆదాయంలో  ఖర్చులన్నీ పోయాక మాత్రమే విలాసవంతమైన కార్లను కొనాలని ఆయన సూచిస్తారు.

ఎప్పుడూ బంగారం, వెండి, బిట్‌కాయిన్‌లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని సూచించే కియోసాకి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగంపై పాజిటివ్‌గా స్పందించడం విశేషం. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అంచున ఉందని గత కొంతకాలంగా ఆయన హెచ్చరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Photos

View all
photo 1

తస్సాదియ్యా.. సమంత ఇంత సింపుల్‌గా ఉందేంటి! (ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే భార్యతో కలిసి కాశీకి రింకూ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నేటి నుండి కేదార్‌నాథ్‌ దర్శనం.. భారీగా భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన శివాలయం గురించి తెలుసా మీకు? (ఫోటోలు)
photo 5

'వాలా 2' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తేజా సజ్జా సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Praises On YS Jagan Over Jagananna Colonies Scheme 1
Video_icon

జగనన్న ఇళ్లు కాదు ఊర్లు ఊర్లే సృష్టించాడు, అది వైఎస్ జగన్ అంటే..
Special Buses from Karnataka Due to RTC Strike In Telangana 2
Video_icon

సందిట్లో సడేమియా RTC సమ్మెతో.. తెలంగాణలో కర్ణాటక స్పెషల్ బస్సులు
Former AP CM Nadendla Bhaskar Rao Passes Away 3
Video_icon

మాజీ సీఎం నాదెండ్ల భాస్కర్‌ రావు కన్నుమూత
KSR Live Show On SVSN Varma Serious On Janasena In Pitapuram 4
Video_icon

పిఠాపురంలో సీన్ రివర్స్.. జనసేనకు ఎదురుతిరిగిన వర్మ
Indian Military Special Video With War Tankers 5
Video_icon

యుద్ధ ట్యాంకర్లతో మిలిటరీ స్పెషల్ వీడియో.
