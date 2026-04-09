సారూ.. మహిళతో ఇలాగేనా మాట్లాడేది?

Apr 9 2026 12:36 PM | Updated on Apr 9 2026 1:07 PM

ఏఓ వాసును నిలదీస్తున్న వీఏఏలు

వింజమూరు(ఉదయగిరి): వింజమూరు మండల వ్యవసాయాధికారి ఎ.వాసు తీరు వివాదాస్పదమైంది. మహిళా వీఏఏను ఫోన్‌లో అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడటాన్ని నిరసిస్తూ బుధవారం స్థానిక కార్యాలయం ఎదుట వీఏఏలు నిరసన తెలిపారు. వివరాలు.. గుండెమడకల సచివాలయ పరిధిలో పనిచేస్తున్న వీఏఏ మేఘనను వింజమూరు కార్యాలయానికి బుధవారం రావాలని ఏఓ మంగళవారం చెప్పాడు. అయితే బుధవారం గుండెమడకల సచివాలయానికి డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ తనిఖీకి రావడంతో ఆమె అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది. దీంతో ఏఓ.. వీఏఏకు ఫోన్‌ చేసి కార్యాలయానికి రావాల్సిందిగా చెప్పాడు. 

సరైన రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఆమె రాక ఆలస్యమైంది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన వాసు అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడాడు. ఆమె మనస్తాపానికి గురై కన్నీటిపర్యంతమైంది. విషయం తెలుసుకున్న సహోద్యోగులు ఏఓను నిలదీశారు. అయినా అతను ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం చెందకుండా నేను ఇలాగే మాట్లాడతానంటూ అందరి ముందు దురుసుగా సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన వీఏఏ మేఘన భోరున విలపించింది. సచివాలయాల్లో మహిళా ఉద్యోగులకు భద్రత, గౌరవం కరువైందని మిగిలిన వీఏఏలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన తెలిపారు. 

ఈ విషయమై జిల్లా వ్యవసాయాధికారిణి సత్యవాణిని ఫోన్‌లో సంప్రదించగా వీఏఏలు ఈ అంశం తన దృష్టికి తీసుకురాలేదన్నారు. మహిళా ఉద్యోగుల పట్ల అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించిన అధికారులను ఉపేక్షించేది లేదని, కలెక్టర్‌ కూడా సీరియస్‌గా ఉన్నారన్నారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేస్తే విచారణ జరిపి తగు చర్యలు తీసుకుంటానని తెలిపారు. ఏఓను వివరణ కోరగా పనిఒత్తిడితో తాను అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడిన విషయం వాస్తవమేనని, అదేమి తప్పు పదం కాదని సమ రి్థంచుకున్నాడు.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
photo 2

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
photo 3

ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
₹1 Lakh Turns ₹19 Lakhs in 1 Year! Multibagger Stock Shocks Investors 1
Video_icon

ఒక్క సంవత్సరంలోనే లక్షకు 19 లక్షలొచ్చాయ్.. లాభాల వరద పారించిన స్టాక్..!
Devineni Avinash Strong Counter to ABN Radhakrishna and Chandrababu Over Degrade Comments 2
Video_icon

మమ్మల్ని ఎదుర్కొనే దమ్ములేక, మహిళలను అడ్డుపెట్టుకుని తిట్టే చేతకాని....
Nirmal Man Hanumandlu Escapes From Drone Attack In Iraq 3
Video_icon

అదృష్టవంతుడు.. ఇరాన్ దాడి నుంచి తపించుకున్న నిర్మల్ జిల్లా వాసి
300 Top Executives Exit in 8 Months! What’s Happening at Tata Consultancy Services 4
Video_icon

300 మంది టాప్ బాస్ లు ఔట్..TCS లో ఏం జరుగుతోంది..?
YSRCP Leaders Strong Warning to ABN Radha Krishna Abusive Comments 5
Video_icon

అన్ని రోజులు మనవి కాదు గుర్తుపెట్టుకో.. ABN రాధాకృష్ణకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
