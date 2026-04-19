 Youth Movie Beats Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'యూత్‌'ను ఢీ కొట్టలేకపోయిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

Apr 19 2026 8:12 AM | Updated on Apr 19 2026 8:12 AM

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ సినిమాలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒక డైలాగ్‌ చెప్తారు. 'నా అభిమానుల్ని  లెక్కపెట్టడానికి నీ జీవితం మొత్తం సరిపోదు' అంటూ విలన్‌కు కౌంటర్‌ ఇస్తారు. అయితే, రియాలిటీ మరోలా ఉంది. అందుకు ఉదాహరణలు చాలానే ఉన్నాయి. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు ఉన్నారని చెప్పిన పవన్‌కు ఈ చిత్ర ఫలితం పునరాలోచనలో పడేసింది. కెరీర్‌లోనే ఎక్కువ నష్టాలను మిగిల్చిన చిత్రంగా ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ నిలిచింది. భారీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నారనుకుంటే వాళ్లు కూడా ఈ చిత్రాన్ని కాపాడలేకపోయారు. చివరకు ఓటీటీలో కూడా ఒక చిన్న సినిమా ఉస్తాద్‌ను దాటి ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

ఈ వారం ఓటీటీలో చాలా సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ వంటి పాపులర్‌ సినిమాతో  యూత్‌ అనే చిన్న సినిమా ఢీ కొట్టి ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ఈ రెండు సినిమాలు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్నాయి.  ఆశ్చర్యకరంగా యూత్‌ సినిమా ట్రెండింగ్ చార్టులో 2వ స్థానంలో​ ఉంటే.. ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ మాత్రం 3వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. పవన్‌ మూవీకి స్టార్‌డమ్, క్రేజీ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ బడ్జెట్‌తో వచ్చిన హిట్ తమిళ సినిమాతో పోలిస్తే ఉస్తాద్‌ సినిమా ఓటీటీలో కూడా పెద్దగా ఆదరణ పొందలేకపోయింది.
 

Photos

View all
photo 1

SRH Vs CSK Match : సన్‌రైజర్స్‌ను చీర్‌ చేసిన సెలబ్రిటీ ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

నయన్ ఫ్యామిలీ టైమ్.. కొడుకులతో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
photo 4

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 5

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Speech at Ambati Rambabu Nirasana Nirahara Deeksha 1
Video_icon

అంబటి రాంబాబు దీక్ష వద్ద జడ శ్రావణ్ స్పీచ్
Thalapathy Vijay Rangoli Viral 2
Video_icon

ముగ్గువేసి మనసులు గెలిచిన విజయ్
MLC Lella Appi Reddy Shock Comments on Chandrababu 3
Video_icon

మహిళా బిల్లుపై బాబు కుట్ర ఆధారాలతో బయటపెట్టిన MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
Bigg Boss 9 Telugu: Suman Shetty Exclusive Interview After Elimination 4
Video_icon

అంతా బోగస్.. సుమన్ శెట్టి షాకింగ్ నిజాలు
Actor Prakash Raj’s Bold Comments on Vijay Thalapathy's Politics 5
Video_icon

విజయ్ కి అంత సీన్ లేదు...ప్రకాష్ రాజ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
