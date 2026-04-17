 ఊగిసలాడుతున్న మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock market updates on 17 April 2026 | Sakshi
Stock Market Updates: ఊగిసలాడుతున్న మార్కెట్‌ సూచీలు

Apr 17 2026 9:35 AM | Updated on Apr 17 2026 10:07 AM

Stock market updates on 17 April 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:45 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 14 పాయింట్లు పెరిగి 24,211 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 101 పాయింట్లు ఎగబాకి 78,085 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.25

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 98.15 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.31 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.26 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.36 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 17-04-2026(time: 9:45 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Photos

View all
photo 1

కోహ్లీ లైక్‌ కొట్టిన చిన్నది! ఈమె ఎవరంటే.. (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి పుట్టినరోజు వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Nagarjuna Yadav About Pudi Srihari Illegal Arrest 1
Video_icon

రామోజీ చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్న జర్నలిస్ట్ శ్రీహరి.. చెరుకూరి కిరణ్ కు తెలియదా?
Donald Trump Key Comments On Iran War 2
Video_icon

ఇది నా పదో విజయం.. ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్
Perni Nani Strong Counter To Vallabhaneni Balashowry 3
Video_icon

జనసేన నాయకుల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే.. ఎంపీ బాలశౌరికి పేర్ని నాని కౌంటర్
MP Tejasvi Surya Comments On AP And Telangana Bifurcation 4
Video_icon

BJP సెల్ఫ్ గోల్! ఇరుకున పడేసిన తేజస్వి సూర్య
Voting Today In Lok Sabha On 33 Percentage Womens Reservation Bill 5
Video_icon

33% మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై లోక్ సభలో ఓటింగ్..
