 ఆంత్రోపిక్ బంపర్‌ ఆఫర్‌ | AI Startup Anthropic Offers 3 3 cr Job Without Coding Skills
ఆంత్రోపిక్ బంపర్‌ ఆఫర్‌

Apr 29 2026 4:57 PM | Updated on Apr 29 2026 5:02 PM

AI Startup Anthropic Offers 3 3 cr Job Without Coding Skills

ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ప్రపంచంలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న స్టార్టప్ ‘ఆంత్రోపిక్’ ఒక అరుదైన ఉద్యోగ ప్రకటనతో టెక్‌ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సాధారణంగా సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో భారీ జీతాలంటే కోడింగ్‌లో నైపుణ్యం సాధించి ఉండాలి. కానీ, ఈ కొత్త పోస్టుకు అసలు కోడింగ్ నైపుణ్యాలే అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ, ఏడాదికి ఏకంగా 4,00,000 డాలర్లు (సుమారు రూ.3.3 కోట్లు) వరకు వేతనాన్ని ఆఫర్ చేస్తోంది.

ఏమిటా కొత్త రోల్‌? బాధ్యతలు ఇవే..

బిజినెస్ ఇన్ సైడర్ నివేదిక ప్రకారం.. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లేదా న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేయాల్సిన ఈ రోల్‌ ప్రధానంగా కంపెనీ ప్రతిష్టను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చిన్నపాటి వీవీఐపీ సమావేశాల నుంచి భారీ స్థాయి టెక్ ఈవెంట్‌లను ప్లాన్ చేయడం, వాటిని అమలు చేయడం వంటివి చేయాలి. విధానకర్తలు, విద్యావేత్తలతో ముఖాముఖి చర్చలు జరపాలి. ఆంత్రోపిక్ ఉత్పత్తులను ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించి వాటి సాంకేతిక అంశాలను వివరించాలి. ఈ ఉద్యోగంలో 30% నుంచి 40% సమయం ప్రయాణాల్లోనే గడపాల్సి ఉంటుంది. అంటే నెలకు సుమారు 10-12 రోజులు వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించాల్సి ఉంటుంది.

సిలికాన్ వ్యాలీ దిగ్గజాల స్పందన

ఈ భారీ జీతంపై ప్రముఖ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ మార్క్ ఆండ్రీసెన్ ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘ఏఐ వల్ల డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా చౌకగా, సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఏదైనా ఒకటి సమృద్ధిగా లభించినప్పుడు దానికి భిన్నమైనది (అంటే మానవ సంబంధాలు, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు) అరుదుగా మారుతుంది’ అని ఆయన విశ్లేషించారు. మెషీన్ జనరేటెడ్ టెక్స్ట్ పెరిగిపోతున్న తరుణంలో మనుషుల మధ్య జరిగే లైవ్ కమ్యూనికేషన్‌కు ఉన్న డిమాండ్‌ను ఈ ఉద్యోగం ప్రతిబింబిస్తోంది.

అర్హతలు, ఎంపిక విధానం

ఈ భారీ ప్యాకేజీని దక్కించుకోవాలంటే అభ్యర్థుల నేపథ్యం, నైపుణ్యాల వివరణ చాలా ముఖ్యం. ‘మీరు ఏఐ కంపెనీలో ఎందుకు పనిచేయాలనుకుంటున్నారు?’ అనే అంశంపై 200 నుంచి 400 పదాలలోపు ఒక స్పష్టమైన వ్యాసాన్ని సమర్పించాలి. దీన్ని విశ్లేషించి కంపెనీ యాజమాన్యం అభ్యర్థులను మెయిల్‌ ద్వారా సంప్రదిస్తుంది.

ఇదీ చదవండి: ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చాక రూ.36 లక్షల డిమాండ్..

photo 1

హీరోయిన్ మెహ్రీన్ మెహందీ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

అభిమానులతో కలిసి సమంత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

సొంతూరిలో పూజాహెగ్డే.. భక్తిలో మునిగిపోయి (ఫొటోలు)
photo 4

'గాయపడ్డ సింహం' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

TDP Goons Attack On YSRCP Ex MLA Petla Uma Sankara Ganesh 1
Video_icon

ఎవర్నీ వదలా.. YSRCP Ex MLAపై అయ్యన్న పాత్రుడి అనుచరుల దాడి
YSRCP Vaddi Raghuram Ultimatum to Chandrababu On Petrol, Diesel Shortage 2
Video_icon

24 గంటల డెడ్ లైన్.. పెట్రోల్ బంకుల వద్ద YSRCP ధర్నా..
MLA Malla Reddy Gives Clarity on Party Changing Rumours 3
Video_icon

ఏ పార్టీలో చేరుతున్నారు? మల్లారెడ్డి ఫుల్ క్లారిటీ
Why Did Honey Bees Attack Israel ? 4
Video_icon

నాస్ట్రడామస్ చెప్పిన అంతిమ యుద్ధం మొదలైందా?
YSRCP B Y Ramaiah Super Words On YS Jagan 5
Video_icon

నా సంకల్పం ఒక్కటే జగన్ ను మళ్ళీ సీఎం సీట్లో కూర్చోబెట్టి
