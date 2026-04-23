 సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై | IPL 2026: Chennai super kings vs Mumbai indians Live updates | Sakshi
IPL 2026: సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై

Apr 23 2026 7:04 PM | Updated on Apr 23 2026 7:14 PM

IPL 2026: Chennai super kings vs Mumbai indians Live updates

Chennai super kings vs Mumbai indians Live updates: ఐపీఎల్‌-2026లో మ‌రో కీల‌క పోరుకు తెర‌లేచింది. వాంఖ‌డే స్టేడియం వేదిక‌గా ముంబై ఇండియ‌న్స్‌, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌కు కూడా ముంబై, సీఎస్‌కే లెజెండ‌రీ ప్లేయ‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఎంఎస్ ధోని దూర‌మ‌య్యారు. వీరిద్ద‌రూ గాయాల‌తో బాధ‌ప‌డుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అదేవిధంగా సీఎస్‌కే జట్టులోకి ఆయూశ్‌ మాత్రే స్ధానంలో యువ ఆటగాడు కార్తిక్‌ శర్మ వచ్చాడు.

తుది జట్లు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ : సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), సర్ఫరాజ్ ఖాన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివమ్ దూబే, కార్తీక్ శర్మ, జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్, ముఖేష్ చౌదరి

ముంబై ఇండియన్స్: క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్‌), నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, షెర్ఫానే రూథర్‌ఫోర్డ్, మిచెల్ సాంట్నర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, క్రిష్ భగత్, అల్లా మహ్మద్ గజన్‌ఫర్, అశ్వనీ కుమార్

Photos

View all
photo 1

హీరో విష్ణు విశాల్, గుత్తా జ్వాల ఇంట డబుల్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జయం రవి, సింగర్ కెనీషా (ఫోటోలు)
photo 3

సంజనా గల్రానీ కూతురు బర్త్‌డేలో పాపులర్‌ ఎమ్మెల్యే (ఫోటోలు)
photo 4

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. పొద్దుపొద్దున్నే ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

జర్నీ జామ్‌ ఫుల్‌.. ఆర్టీసీ సమ్మెతో ప్రయాణికుల నిలువు దోపిడీ, ఇక్కట్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagababu Serious On Janasena Leaders In Pithapuram 1
Video_icon

సెన్స్ లేదా..? జనసేన నేతలపై నాగబాబు సీరియస్
Today Gold Rate in India 2026 2
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం ఎంతంటే..?
Japan on High Alert: 7.7 Earthquake Triggers Rare Megaquake Warning and Tsunami Alerts 3
Video_icon

జపాన్ లో మరి కొద్ది రోజుల్లో.. మెగా సునామీ...
MLA Koneti Adimulam Sensational Comments On TDP 4
Video_icon

నా కొడుకు తప్పేం మాట్లాడలేదు.. TDP పై MLA కోనేటి ఆదిమూలం సంచలన వ్యాఖ్యలు
Actor Suriya & Jyotika casts Their Vote 5
Video_icon

ఓటు వేసిన సూర్య, జ్యోతిక
