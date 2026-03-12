 గుకేశ్‌కు ఈసారి ఓటమి తప్పదు! | D Gukesh Faces Question Mark Over World Chess Championship Defence | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుకేశ్‌కు ఈసారి ఓటమి తప్పదు!

Mar 12 2026 5:16 PM | Updated on Mar 12 2026 5:23 PM

D Gukesh Faces Question Mark Over World Chess Championship Defence

భారత చెస్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ దొమ్మరాజు గుకేశ్‌ తన చాంపియన్‌షిప్‌ టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకోవడం కష్టమేనని చెస్‌ దిగ్గజం జుడిత్‌ పోల్గర్‌ పేర్కొనడం ఆసక్తి కలిగించింది. 2024 డిసెంబర్‌లో వరల్డ్‌ చాంపియన్‌గా అవతరించిన గుకేశ్‌తో త్వరలో చెస్‌ క్యాండిడేట్‌ టోర్నీ విజేతతో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాడు.

ఈ నేపథ్యంలో జుడిత్‌ పోల్గర్‌ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఈసారి గుకేశ్‌ టైటిల్‌ నిలబెట్టుకోవడ కష్టమని, ఎందుకంటే క్యాండిడేట్‌ చెస్‌ టోర్నీ విజేత అతడిని ఓడించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 

‘గుకేశ్‌ ఈసారి విఫలయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ ఈసారి చాంపియన్‌షిప్‌ తర్వాత మరోసారి గుకేశ్‌ చాంపియన్‌గా నిలుస్తాడా అనేది చెప్పడం సందేహమే. 2024లో చైనా దిగ్గజం డింగ్‌ లిరెన్‌ను ఓడించిన గుకేశ్‌ అత్యంత పిన్న వయస్సులో చాంపియన్‌గా నిలిచాడు. కానీ ఈసారి గుకేశ్‌ ఆటతీరులో మార్పు కనిపిస్తుంది. 

2024 నుంచి గుకేశ్‌ ఆడిన గేముల్లో డ్రాలతో పాటు ఓటములు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో గుకేశ్‌పై సహజంగానే ఒత్తిడి ఉంటుందనడంలో సందేహం లేదు. అందుకే అతడు జాగ్రత్తగా ఆడితే తప్ప చాంపియన్‌షిప్‌ టైటిల్‌ నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు.’ అని చెప్పుకొచ్చారు. 

కాగా ఇటీవల కాలంలో జరిగిన టోర్నీల్లో గుకేశ్‌ కేవలం ప్రేగ్‌ మాస్టర్స్‌  టోర్నీలో మాత్రమే విజయాన్ని అందుకున్నాడు.2025లో విజ్‌ ఆన్‌ వేదికగా జరిగిన టాటా మాస్టర్స్‌ చెస్‌ టోర్నీలో పాల్గొన్నగుకేశ్‌ భారత్‌కే చెందిన మరో గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ ఆర్‌ ప్రజ్ఞానందతో తలపడ్డాడు. చివరి రౌండ్‌ వరకు నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా సాగిన పోరులో టైటిల్‌ను డిసైడ్‌ చేసేందుకు టైబ్రేకర్‌ వరకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కానీ టైబ్రేక్‌ ప్రజ్ఞానంద విజయం సాధించడంతో గుకేశ్‌కు నిరాశే మిగిలింది.

చదవండి: AUS Vs SA: అసాధ్యం సుసాధ్యమైన రోజు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తాడేపల్లి : వైఎస్సార్‌సీపీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

నాగచైతన్య ‘వృషకర్మ’ మూవీ HD వర్కింగ్ స్టిల్స్
photo 3

అడివి శేష్‌ 'డెకాయిట్‌' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం..మూతపడుతున్న హోటళ్లు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Central Government Key Statements on LPG Gas Shortage 1
Video_icon

దేశంలో గ్యాస్ కొరత లేదు... కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
Iran Drones Attack on Dubai Downtown 2
Video_icon

దుబాయ్ పై మరోసారి దాడి..

Shah Ghouse Hotel Restaurant Owner Rabbani about Gas Cylinders Shortage 3
Video_icon

షా గౌస్ రెస్టారెంట్లో... గ్యాస్ కొరత ఏర్పడడంతో...
Jada Sravan Kumar Slams Pawan Kalyan Over Threatening Calls 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ని సార్ అనలేదని ఒక మహిళ నాకు ఫోన్ చేసి...
LPG Gas Cylinder Instant Booking and Delivery 5
Video_icon

సిలిండర్ వెంటనే వస్తుంది... ఇలా సింపుల్గా బుక్ చేసుకోండి...
Advertisement
 