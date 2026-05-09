 స్కాట్లాండ్‌ టీమ్‌లో చేరిన పాక్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ | Babar Azam's Close Friend Azhar Ali Joins Scotland Cricket Team As Consultant Ahead Of ICC World Cup League 2 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్కాట్లాండ్‌ టీమ్‌లో చేరిన పాక్‌ మాజీ కెప్టెన్‌

May 9 2026 1:20 PM | Updated on May 9 2026 1:49 PM

Babar Azam's Close Friend In Pakistan Team Joins Scotland Cricket

పాకిస్తాన్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ అజహర్‌ అలీ స్కాట్లాండ్‌ క్రికెట్‌ జట్టుతో చేతులు కలిపాడు. త్వరలో నేపాల్‌లో జరిగే ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ లీగ్‌-2 టోర్నీ కోసం ఆ జట్టు బ్యాక్‌రూమ్‌ స్టాఫ్‌ కన్సల్టెంట్‌గా చేరాడు. ఈ టోర్నీలో స్కాట్లాండ్‌ , నేపాల్‌తో పాటు అమెరికా పాల్గొంటుంది. 2010-22 మధ్యలో పాక్‌ తరఫున కీలక బ్యాటర్‌గా వ్యవహరించిన 41 ఏళ్ల అలీ.. రిటైర్మెంట్‌ అనంతరం పాక్‌ జాతీయ జట్టు సెలెక్టర్‌గా కూడా పని చేశాడు.

కెరీర్‌లో 97 టెస్టులు, 53 వన్డేలు ఆడిన అలీ.. దాదాపు 9000 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ ట్రిపుల్‌ సెంచరీ సహా 21 సెంచరీలు, 47 అర్ద సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలీ ప్రస్తుత పాక్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు బాబర్‌ ఆజమ్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడు. వీరిద్దరి మధ్య ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 2016లో వెస్టిండీస్‌పై బాబర్‌ వరుసగా మూడు వన్డే సెంచరీలు సాధించిన సమయంలో  అలీ జట్టు పాక్‌ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. అలాగే 2017 ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ గెలిచిన పాక్‌ జట్టులో ఈ ఇద్దరూ కీలక సభ్యులు.

క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ లీగ్‌-2 విషయానికొస్తే.. ఈ టోర్నీ మే 12న ప్రారంభం కానుంది. ఆ రోజు స్కాట్లాండ్‌ నేపాల్‌తో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. అనంతరం మే 14న అమెరికాతో తలపడనుంది. తిరిగి మే 18, 20 తేదీల్లో మరోసారి ఈ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన మంచు మనోజ్,యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 2

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 3

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 4

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్‌ క్లియర్‌.. టీవీకే సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Editor's Comment Editor Kancharla Yadagirireddy Analysis On Tamil Nadu Politics 1
Video_icon

ప్రజా తీర్పుకు తూట్లు గవర్నర్ చేసేది తప్పా..? ఒప్పా..?
Ponnavolu Sudhakar Reddy Press Meet Kutami Government Allegations 2
Video_icon

కూటమి అక్రమాలు, అవినీతిని ప్రశ్నిస్తే జైళ్లకు పంపుతున్నారు
TVK Leader Pasupuleti Sandeep Intresting Comments About TVK Vijay Manifesto 3
Video_icon

తమిళనాడులో జగన్ ప్లాన్ అమలు చేయనున్న విజయ్
Shreyas Iyer Likely To Replace Suryakumar Yadav As India T20 Captain 4
Video_icon

BCCI సంచలన నిర్ణయం.. సూర్య ఔట్.. టీ20 కెప్టెన్ గా శ్రేయస్ అయ్యర్
KSR Live Show On BJP Illegal Politics Behind In Tamilnadu 5
Video_icon

3 రోజుల్లో 33 మలుపులు.. తమిళ రాజాంలో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు
Advertisement
 