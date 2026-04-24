 'ఆపరేషన్‌ లోటస్‌'.. బీజేపీలో చేరిన నలుగురు ఆప్‌ ఎంపీలు
‘ఆపరేషన్‌ లోటస్‌’.. బీజేపీలో చేరిన నలుగురు ఆప్‌ ఎంపీలు

Apr 24 2026 6:17 PM | Updated on Apr 24 2026 6:46 PM

Raghav Chadha, Sandeep Pathak, Ashok Mittal join BJP after quitting AAP

ఢిల్లీ: బీజేపీ తలపెట్టిన ఆపరేషన్‌ లోటస్‌ సక్సెస్‌ అయ్యింది. ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పది మంది రాజ్యసభ ఎంపీలలో ఏడుగురుని బీజేపీ ఆకర్షించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ సమక్షంలో ఆప్‌ ఎంపీ రాఘవ్‌ చద్దా,అశోక్ మిట్టల్, సందీప్ పాఠక్ బీజేపీలో చేరారు. ఏడుగురు ఎంపీలు వీడడంతో ఆప్‌ రాజ్యసభా పక్షం బీజేపీలో విలీనమైంది.

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి  రాజీనామా ప్రకటించిన రాజ్యసభ ఎంపీలు రాఘవ్ చద్దా, అశోక్ మిట్టల్, సందీప్ పాఠక్‌లు శుక్రవారం ఢిల్లీలో పార్టీ అధినేత నితిన్ నబిన్ సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. మిగిలిన నలుగురు ఎంపీలు మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్, స్వాతి మాలివాల్, రాజిందర్ గుప్తా, విక్రమ్ సాహ్నీలు ఉన్నారు. వారి ఏ పార్టీలో చేరుతారనేది స్పష్టత లేదు. అయితే, ఆ నలుగురు కూడా బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆప్‌కు రాజీనామా వార్తలతో ఆ నలుగురు ఎంపీలతో పంజాబ్‌ సీఎం భగవంత్‌ మాన్‌తో సంప్రదించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వారు అందుబాటులోకి రాలేదని సమాచారం.

మరోవైపు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. పంజాబ్‌లో అధికారంలో ఉన్న ఆప్ లక్ష్యంగా బీజేపీ భారీ  ‘ఆపరేషన్ లోటస్’కు శ్రీకారం చుట్టింది. గతంలో పంజాబ్ ఇంఛార్జిగా పని చేసిన రాఘవ్ చద్దాను ఆప్ కన్వీనర్‌ అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌  పక్కన బెట్టారు. ఈ అసంతృప్తితో పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధమయ్యారు.అదే సమయంలో కమలం నేతలు రాఘవ్‌ చద్దా ద్వారా ఆప్‌లో చీలిక తెచ్చింది.

పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉన్న పంజాబ్‌లో బీజేపీ అధికారంలోకి రావాలని పార్టీ అధిష్టానం  ఆశిస్తోంది. మొన్నటి దాకా అకాలీ దళపై ఆధారపడ్డ బీజేపీ..ఇక నుంచి పంజాబ్‌లో సొంతంగా ఎదగాలని దూకుడుగా వెళ్తోంది.   

 

Photos

View all
photo 1

ఆర్టీసీ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

సతీమణితో శ్రీవారిని సేవలో డైరెక్టర్ బాబీ (ఫొటోలు)
photo 3

రెడ్ డ్రస్‌లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 4

క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?
photo 5

హైదరాబాద్‌లో కొత్త పార్క్.. ఈ వేసవి సెలవుల్లో ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Video

View all
Power Cut In Gajapathinagaram Govt Hospital 1
Video_icon

సెల్లెఫోన్ లైట్ల వెలుగులో రోగులకు వైద్యం
Locals First Aid to Deer In Railway Koduru 2
Video_icon

లారీ కింద పడిన దుప్పి ప్రాణాలు కాపాడిన స్థానికులు
Ranveer Singh To Return Rs 12 Crore, Promises Stake To Farhan Akhtar In His Next Film 3
Video_icon

12 కోట్లు ఎదురిచ్చి తప్పుకున్న ధురంధర్
Shocking Facts In IRS Officer's Daughter Incident 4
Video_icon

24 గంటల్లో రెండు అత్యాచారాలు IRS అధికారి కూతురి కేసులో షాకింగ్ నిజాలు
Stock Market Crash Highlights: Sensex 982, Nifty 275 Points lose 2% 5
Video_icon

భారీ నష్టాలతో కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్
