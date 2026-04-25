Sakshi News home page

Trending News:

విజయ్ ఒక ప్రయోగం.. మమత ఒక పాఠం!

Apr 25 2026 7:25 AM | Updated on Apr 25 2026 7:32 AM

ఒకరు వెండితెరను ఏలుతున్న మకుటం లేని మహారాజు, మరొకరు దశాబ్దాలుగా న్యాయ పోరాటాలతో గద్దెనెక్కిన విప్లవ జ్వాల. తమిళనాడులో ‘టీవీకే’ పార్టీతో విజయ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వడమే తరువాయి.. దానికి మమతా బెనర్జీ మార్కు స్టైల్‌తో పోలికలు మొదలయ్యాయి. ఇద్దరి లక్ష్యం ఒక్కటే.. అదే అధికార పీఠం.  ఈ నేపధ్యంలో ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల సత్తా  ఏమిటనేది ఇప్పుడు అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది.

విజయ్: సైలెంట్ వేవ్
విజయ్ బలమంతా యువత, మహిళా ఓటర్లే. సుమారు 15 లక్షల మంది యాక్టివ్ సభ్యులతో ఉన్న తన ఫ్యాన్స్ క్లబ్‌ను రాజకీయ పార్టీగా మార్చడం విజయ్ చేసిన మాస్టర్ స్ట్రోక్. అయితే మమతా బెనర్జీ లాగా విజయ్‌కి జైలుకెళ్లిన అనుభవం గానీ, లాఠీ దెబ్బలు తిన్న చరిత్ర గానీ లేదు. అయితే విక్రవాండి సభలో ఆయన చూపిన జనసమీకరణ చూస్తుంటే, మమత మొదటిసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు చూపిన సత్తా కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

మమత: అగ్నిపర్వతంలా..
ఇక మమతా బెనర్జీ విషయానికొస్తే, ఆమె రూటే వేరు. కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను స్థాపించినప్పుడు ఆమెను అందరూ లైట్ తీసుకున్నారు. కానీ కమ్యూనిస్టుల కోటను కూల్చిన ఆమె వ్యూహాలు ఇప్పుడు విజయ్‌కి పాఠాలుగా మారాయి. విజయ్ సాఫ్ట్ పవర్‌ను నమ్ముకుంటే, మమత ‘మా, మాటి, మానుష్’ (తల్లి, మట్టి, మనుషులు) అనే ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్‌తో జనాల్లోకి వెళ్లారు. విజయ్ సినిమాల ద్వారా ప్రజల గుండెల్లో ఉంటే, మమత తన నిరసనల ద్వారా ప్రజల కళ్లముందు నిలిచారు.

విజయ్‌ పోరాటం వీరితోనే..
తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎప్పుడూ ఒక పక్కా సిద్ధాంతం చుట్టూ తిరుగుతాయి. మమతా బెనర్జీ పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీని ఎదుర్కొంటున్న తీరు, విజయ్‌కు ఒక రోల్ మోడల్‌లా కనిపిస్తోంది. కానీ విజయ్ ముందున్న సవాలు ఏంటంటే.. ఎం.కె. స్టాలిన్ వంటి బలమైన నాయకుడిని ఢీకొట్టడం. మమతకు లెఫ్ట్ పార్టీల రూపంలో శత్రువు ఉంటే, విజయ్‌కి అటు డీఎంకే, ఇటు బీజేపీ రూపంలో రెండు సవాళ్లు  ఎదురయ్యాయి.

ఓటు బ్యాంకు లెక్కలు
విజయ్ తన పార్టీ జెండాలోనూ, స్లోగన్స్‌లోనూ సెక్యులరిజాన్ని గట్టిగా వినిపిస్తున్నారు. ఇది సరిగ్గా మమతా బెనర్జీ ఫార్ములానే! మైనారిటీ ఓట్లు మమతను ఎలాగైతే కాపాడుతున్నాయో, విజయ్ కూడా అదే మార్గంలో వెళ్లినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే మమతకు ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనుభవం విజయ్‌కి లేదు. సినిమా ఇమేజ్ ఓట్లుగా మారుతాయా లేదా అన్నదే ఇప్పుడు దేశమంతా ఉత్కంఠగా చూస్తున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న.

ఫైనల్ కంక్లూజన్: సత్తా ఎవరిది?
నిజానికి వీరిద్దరి మధ్య పోలిక కేవలం ‘జనబలం’ విషయంలోనే! మమత ఒక సక్సెస్ ఫుల్ ‘రెబెల్’. విజయ్ ఒక రైజింగ్ ‘స్టార్’. మమత రాజకీయాల్లో తన సత్తాను నిరూపించుకుని సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంటే, విజయ్  ఇంకా ‘నాయకుడు’ అనిపించుకోవాల్సిన దశలో ఉన్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, విజయ్ ఒక ప్రయోగం అయితే, మమత ఒక పాఠం!

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 