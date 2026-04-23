పోలింగ్ బూత్ వద్ద పేలుడు.. ప్రాణభయంతో పరుగులు

Apr 23 2026 11:12 AM | Updated on Apr 23 2026 11:27 AM

Crude bomb hurled in Murshidabads Nowda

ముర్షిదాబాద్‌: పశ్చిమ బెంగాల్ తొలి విడత ఎన్నికల పోలింగ్ బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లింది. ఉత్సాహంగా సాగుతున్న ప్రజాస్వామ్య పండుగలో కలకలం చోటుచేసుకుంది. ముర్షిదాబాద్‌ జిల్లాలోని నవ్‌దా ప్రాంతంలో ఓటర్లు బారులు తీరిన సమయంలో దుండగులు నాటు బాంబులతో విరుచుకుపడటం ఆందోళనకు దారితీసింది.

బాంబుల దాడి
గురువారం ఉదయం పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగుతున్న సమయంలో, నవ్‌దాలోని ఓటింగ్ కేంద్రం సమీపంలో ఒక్కసారిగా నాటు బాంబు పేలింది. ఈ హఠాత్పరిణామంతో ఓటర్లు, స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు తీశారు. పోలింగ్ ప్రక్రియకు ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది.
 

రంగంలోకి భద్రతా దళాలు
ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడగా, వారిని వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. గాయపడిన వారి సంఖ్య, తీవ్రతపై అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భద్రతా బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉందని, ఎక్కడా ఏమీ జరగలేదని ముర్షిదాబాద్ ఏఎస్పీ మజిద్ ఖాన్ విలేకరులతో పేర్కొనడం గమనార్హం.
 

152 స్థానాలు.. ఉత్కంఠ పోరు
తొలి విడతలో భాగంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని 152 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో గురువారం పోలింగ్ జరుగుతోంది సుమారు 3.22 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ తీర్పును ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వరుసగా నాలుగోసారి అధికార పీఠం దక్కించుకుంటారా? లేదా బీజేపీ  అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంటుందా అనేది ఈ రెండు విడతల ఎన్నికల్లో తేలనుంది.

Photos

View all
photo 1

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. పొద్దుపొద్దున్నే ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

జర్నీ జామ్‌ ఫుల్‌.. ఆర్టీసీ సమ్మెతో ప్రయాణికుల నిలువు దోపిడీ, ఇక్కట్లు (ఫొటోలు)
photo 3

‘జెట్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

రెడ్‌ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మానస వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 5

రానా సతీమణి మిహికా బజాజ్ ఆర్ట్‌ షో.. సందడి చేసిన టాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold And Silver Rate Decrease Today 1
Video_icon

పసిడి ప్రియులకు గుడ్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..
RTC Employees Warns CM Revanth Reddy Govt 2
Video_icon

మాతో పెట్టుకుంటే గద్దె దింపుతాం.. సర్కార్ కు RTC కార్మికుల వార్నింగ్
Rajinikanth Kamal Haasan And Shruti Haasan Casts Their Votes 3
Video_icon

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న సినీ ప్రముఖులు
Tamilnadu Elections Vijay Thalapathy Casts His Vote 4
Video_icon

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న విజయ్

TDP Leader Attack On YSRCP Activists With Iron Rod In Palnadu District 5
Video_icon

ఇళ్ల మధ్యలో బెల్ట్ షాపు.. తీసేయమన్నందుకు ఇనుప రాడ్డుతో TDP నేత దాడి
