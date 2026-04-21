 'సూర్య బీ పాజిటివ్' టీజర్ రిలీజ్ | Surya Be Positive Movie Teaser | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'సూర్య బీ పాజిటివ్' టీజర్ రిలీజ్

Apr 21 2026 1:44 PM | Updated on Apr 21 2026 2:07 PM

Surya Be Positive Movie Teaser

సుబ్బా మాధవరపు దర్శకత్వంలో చరణ్ పీసర్ల, యానీ డయానా, దివ్య విశ్వకర్మ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన సినిమా 'సూర్య బీ పాజిటివ్'. తాజాగా ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ జరిగింది. 'దండోరా' దర్శకుడు మురళీకాంత్, 'కిష్కింధపురి' దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి చేతుల మీదుగా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

హీరో చరణ్ మాట్లాడుతూ.. మా దర్శకులు అమెరికాలో ఉంటారు. ఈ సినిమా దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉద్యోగాన్ని అలాగే ఇక్కడే సినిమాను పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా కష్టపడి చేశారు. నేను ఇప్పటికి మూడు సినిమాలలో చేశా. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాలేదు. ఇది నాలుగో మూవీ. ఈ సినిమా ద్వారా నన్ను ప్రేక్షకులు అభినందిస్తారని కోరుకుంటున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు.

Photos

View all
Video

View all
