 'బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌'లో కొత్త నాగశౌర్యని చూస్తారు | Producer Srinivasa Rao Chintalapudi Talk About Bad Boy Karthik
‘బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌’తో నాగశౌర్య సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తాడు: శ్రీనివాసరావు

Apr 16 2026 3:39 PM | Updated on Apr 16 2026 3:48 PM

Producer Srinivasa Rao Chintalapudi Talk About Bad Boy Karthik

‘‘బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌’ మూవీకి నాగశౌర్య మా ఫస్ట్‌ చాయిస్‌. ఆయన కథ వినగానే ఓకే అన్నారు. ఔట్‌ అండ్‌ ఔట్‌ యాక్షన్‌ కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో తన నటనతో శౌర్యగారు అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తారు. తొలి 15 నిమిషాల నుంచి చివరి వరకు ఆడియన్స్‌ చాలా ఎంజాయ్‌ చేస్తారు’’ అని నిర్మాత శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి తెలిపారు. నాగశౌర్య, విధి జోడీగా రామ్‌ దేశినా (రమేష్‌) దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌’. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 17న విడుదల కానుంది. 

ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ–‘‘ఆది సాయికుమార్‌ నటించిన ‘శశి’ సినిమాకు ఒక భాగస్వామిగా చేశాను. సోలో నిర్మాతగా ‘బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌’ నా తొలి సినిమా. నాగశౌర్యని ఇప్పటివరకు లవర్‌ బాయ్‌గా చూశారు. ‘బ్యాడ్‌ బాయ్‌ కార్తీక్‌’లో మాత్రం పూర్తి యాక్షన్‌తో చూస్తారు. ఇంటర్వెల్‌ బ్యాంగ్‌ మరో స్థాయిలో ఉంటుంది. కదిరి నరసింహస్వామి బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా ఉంటుంది. 

రసూల్‌గారి విజువల్స్, హ్యారిస్‌ జయరాజ్‌గారి సంగీతం మా మూవీకి ప్లస్‌. దాదాపు 400లకు పైగా స్క్రీన్లలో మా సినిమాను గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ చేస్తున్నాం. తెలుగుతో పాటు కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఒడిశాలో కూడా రిలీజ్‌ చేస్తున్నాం. మా బ్యానర్‌లో జూన్‌లో ఒక సినిమా స్టార్ట్‌ కాబోతోంది. అలాగే ఇంకో సినిమా ప్రకటన కూడా ఉంటుంది’’ అని చెప్పారు.  

Photos

View all
photo 1

ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్‌బాబు బ్యానర్‌ సినిమా ‘రావు బహదూర్‌’.. సాంగ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఆర్య కొత్త సినిమా.. ‘మిస్టర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 5

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ HD స్టిల్స్

Video

View all
Sanju Samson Creates History for CSK, Achieves Record MS Dhoni Never Managed 1
Video_icon

15ఏళ్లుగా ధోనీకి సాధ్యం కాని రికార్డును మూడు మ్యాచుల్లో లేపేసాడు
Two People in India Who Cannot Be Arrested 2
Video_icon

అరెస్ట్ కాదు.. కనీసం టచ్ కూడా చేయలేరు.. భారత్లో ఈ ఇద్దరు పవర్ఫుల్
BJP Tejasvi Surya Comments on CM Revanth Reddy Proposal 3
Video_icon

సౌత్ స్టేట్స్ కు అన్యాయం జరిగితే నేనే కేంద్రాన్ని ప్రశ్నిస్తా:ఎంపీ తేజస్వీ
Red Alert! Extreme Heatwave Hits Telangana & AP 4
Video_icon

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక .. తెలుగురాష్ట్రాలపై సూర్యుడి ఉగ్రరూపం
Rishabh Pant Injured by Hazlewood Bouncer 5
Video_icon

నొప్పితో అల్లాడిపోయిన పంత్.. హాజెల్‌వుడ్ దెబ్బకి కన్నీళ్లు
