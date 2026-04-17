 రజనీకాంత్‌ వీడియో లీక్‌.. షాక్‌లో అభిమానులు | Jailer 2 movie footage leak after Jana Nayagan
Sakshi News home page

Trending News:

జైలర్‌-2 లీక్‌.. నెటిజన్లకు నిర్మాణ సంస్థ విజ్ఞప్తి

Apr 17 2026 11:30 AM | Updated on Apr 17 2026 11:55 AM

Jailer 2 movie footage leak after Jana Nayagan

దళపతి విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందే లీక్‌ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.  ఇప్పుడు రజనీకాంత్‌ జైలర్‌-2 మూవీ నుంచి కొన్ని సీన్లు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. దీంతో చిత్ర యూనిట్‌ దిగ్భ్రాంతి చెందుతుంది. వైరల్ అవుతున్న ఈ క్లిప్‌ను ప్రచారం చేయవద్దని చిత్ర నిర్మాతలు  ఒక ప్రకటన ద్వారా ప్రేక్షకులను కోరారు.

జైలర్‌ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా పార్ట్‌-2ను దర్శకుడు  నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలో విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీ నుంచి కీలకమైన ఫుటేజ్ లీక్ అయింది. దీంతో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ  ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దయచేసి మూవీ సెట్స్‌ నుంచి లీక్‌ అయిన వీడియోను ఎవరూ షేర్‌ చేయవద్దని కోరింది. తమ  పైరసీ నిరోధక టీమ్‌ ఈ అంశంపై చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తోందని పేర్కొంది. ఎవరైనా వీడియోను షేర్‌ చేస్తే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది.

Photos

View all
Video

View all
