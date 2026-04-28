 గుడ్‌న్యూస్‌ తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన దీపికా పదుకొణె (వీడియో)
గుడ్‌న్యూస్‌ తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన దీపికా పదుకొణె (వీడియో)

Apr 28 2026 11:03 AM | Updated on Apr 28 2026 11:06 AM

Deepika Padukone Pregnancy after spotted in Mumbai airport

బాలీవుడ్ స్టార్ నటి  దీపికా పదుకొణె- రణవీర్ సింగ్ దంపతులు ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కనిపించారు. అయితే,  రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నామని ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారిగా వారు కెమెరా ముందుకు రావడంతో అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది. తాను తల్లికాబోతున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ ముందుగా ఒప్పుకున్న సినిమాల కోసం ఆమె పనిచేస్తూనే ఉన్నారు.

అల్లు అర్జున్‌- అట్లీ మూవీ రాకాలో దీపికా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. ప్రస్తుతం ఆమెకు సంబంధించిన సీన్స్‌ షూటింగ్‌ జరుగుతుంది. ఆపై షారుఖ్‌ ఖాన్‌ కింగ్‌ మూవీలోనే భాగమైన దీపికా.. ఒక భారీ యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్స్‌లో నటించేందుకు రెడీ అయిపోయిందట. దర్శకుడు  సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ తెరకక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఓ భారీ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ షూటింగ్‌ కోసం షారుక్‌తో పాటు దీపిక కూడా సెట్‌లోకి అడుగుపెట్టినట్లు సమాచారం.

దీపికా పదుకొణె- రణవీర్ సింగ్ దంపతులకు 2024లో  దువా పదుకొణె సింగ్ అనే కుమార్తె  జన్మించగా.. ఇప్పుడు రోండో బిడ్డ వారి జీవితంలోకి రానుంది. గర్భవతిగా ఉన్నప్పటికీ దీపికా సినిమా షూటింగులలో బిజీగా ఉండటంతో ఫ్యాన్స్‌ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
 

Photos

View all
photo 1

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీకి కూటమి శాపం.. ఎక్కడా లేని ఇంధన సంక్షోభం ఇక్కడేందుకు? (ఫొటోలు)

Video

View all
Serial Actor Sri Ram Shares The Insult He Faced During Audition 1
Video_icon

సీరియల్ ఆడిషన్ కు పిలిచి ఎలా అవమానించారంటే..
YSRCP Leaders Sensational Warning to ABN Radhakrishna and Chandrababu 2
Video_icon

ABN రాధాకృష్ణను ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి అరెస్ట్ చెయ్యాలి
YV Subba Reddy Counter to Chandrababu Over Petrol and Diesel Shortage in AP 3
Video_icon

బాబుకి బుద్ధి రావాలి... రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంక్ వద్ద YSRCP భారీ నిరసన
Devineni Avinash Sensational Comments on Chandrababu and Nara Lokesh Over Fuel Shortage 4
Video_icon

చేతకాని దద్దమ్మలు, నారా లోకేష్ ఎక్కడికో పారిపోయాడు
Talari Rangaiah Slams TDP MLA Over Toll Gate Attack 5
Video_icon

టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి దారుణం:తలారి రంగయ్య
