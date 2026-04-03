ఇరాన్‌ మీడియా సంచలన ప్రకటన

Apr 3 2026 7:25 PM | Updated on Apr 4 2026 8:48 AM

F-15 US Fighter Jet Losses In Iran

టెహ్రాన్‌: ఇరాన్‌ మీడియా సంచలన ప్రకటనతో మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఎఫ్-15ఈ యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేశామని, ఇద్దరు అమెరికన్‌ పైలెట్‌లను అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఇస్లామిక్‌ రివల్యూషనరీ గార్డు కోర్‌ (IRGC) ప్రకటించింది. అమెరికా వెంటనే సెర్చ్‌ పార్టీలను పంపి పైలెట్‌లను వెతికే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఈ ఘటనపై అమెరికా అధికారిక ధృవీకరణ ఇంకా వెలువడలేదు, కానీ ఇరాన్‌ మీడియా ప్రచారం అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

అదే సమయంలో, ఇరాన్‌ గగనతలంపై అమెరికా అపాచీ హెలికాప్టర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇరాన్‌ వర్గాలు ఈ హెలికాప్టర్లను టార్గెట్‌ చేశామని పేర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు, అమెరికా రీ-ఫ్యూయెలింగ్‌ ఫ్లైట్‌ కూడా మిస్‌ అయ్యిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఇరాన్‌-అమెరికా మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు మరింతగా పెరుగుతున్న సంకేతాలుగా భావించబడుతున్నాయి.

ఈ సంఘటనలు నిజమా కాదా అన్నది ఇంకా స్పష్టత పొందలేదు. స్వతంత్ర ధృవీకరణ లేకపోవడంతో, ఇరాన్‌ ప్రకటనలు ప్రచార యుద్ధంలో భాగమయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ, ఈ వార్తలు పశ్చిమాసియా  భద్రతా పరిస్థితులను కుదిపేస్తూ, అమెరికా-ఇరాన్‌ సంబంధాలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
 

