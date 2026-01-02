 భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: రెండో రోజూ.. | Today Gold And Silver Prices January 2nd, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: రెండో రోజూ..

Jan 2 2026 10:23 AM | Updated on Jan 2 2026 10:49 AM

Today Gold and Silver Price January 2nd in Indian Market

జనవరి 1న స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు (జనవరి 2) అమాంతం దూసుకెళ్లాయి. నేడు గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా 1140 రూపాయలు పెరిగి పసిడి ప్రియులకు షాకిచ్చింది. వెండి రేటు కూడా అదే బాటలో అడుగులు వేస్తూ రూ. 4000 పెరిగింది. దీంతో కేజీ వెండి ధర రూ. 2.60 లక్షలకు చేరింది.

ఈ కథనంలో బంగారం, వెండి ధరలు హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లో ఎలా ఉన్నాయనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌
photo 3

కొత్త ఏడాది వేడుకలు.. తన ఉద్యోగులతో జరుపుకున్న అల్లు అర్జున్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)
photo 5

కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Switzerland Incident Toll Rises To 47 People And 115 Injured 1
Video_icon

స్విట్జర్లాండ్ ఘటన.. 47 కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
Shocking Incident Father Kills Three Children In Nandyala District 2
Video_icon

నాన్న రాసిన మరణ శాసనం..!

Perni Nani Emotional Words On YS Jagan Defeat In AP Elections 2024 3
Video_icon

మా అబ్బాయి కంటే.. జగనన్న ఓడిపోయాడని చాలా బాధపడ్డాం!
Travel Bus Overturns At Chabolu Crossroads Nandyal 4
Video_icon

నంద్యాల జిల్లా చాబోలు క్రాస్ రోడ్డు వద్ద బోల్తా పడ్డ బస్సు
Man Sits Between Train Compartments 5
Video_icon

రెండు బోగీల మధ్య పడుకొని.. ప్రమాదకర ప్రయాణం
Advertisement
 