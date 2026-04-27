కల్లోల మార్కెట్లకు క్రమశిక్షణే జవాబు

Apr 27 2026 5:14 AM | Updated on Apr 27 2026 5:14 AM

sakshi special story about systematic investment plan

మార్కెట్లలో ఆటుపోట్లు సహజం.. సిప్‌లు ఆపొద్దు

మార్కెట్లు పడుతున్నపుడు నష్టాలతో బయటపడొద్దు

దీర్ఘకాలం దృష్టితో సిప్‌లు కొనసాగిస్తేనే భవిష్యత్తు లాభాలు

ఇలాంటి కరెక్షన్లు ఇంతకుముందూ వచ్చాయి... ఇకపైనా వస్తాయి

కానీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు కొనసాగించినవారికి లాభాలనేవి ఖచ్చితం

డైవర్సిఫికేషన్‌... అసెట్‌ అలొకేషన్‌పై దృష్టిపెట్టండి

ఈక్విటీలతో పాటు డెట్, బంగారం కూడా తప్పనిసరి 

(సాక్షి, వెల్త్‌)

ఒక్క ట్వీట్‌తో మార్కెట్లు ఒకటిరెండు శాతం పడిపోవటం... అలాగే పెరిగిపోవటం జరుగుతోంది. అసలు మార్కెట్ల డైరెక్షన్‌ ఎటో ఎవరికీ అర్థం కావటం లేదు. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సాగిస్తున్న యుద్ధం ఎలా ముగుస్తుందో, ఎప్పటికి ముగుస్తుందో ఇప్పటికైతే క్లారిటీ లేదు. చమురు ధరలు బీభత్సంగా పెరుగుతున్నాయి. రూపాయి దారుణంగా పడిపోయింది. చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పటికే నష్టపోయారు. ఈ తరహా ఊగిసలాటలో సొమ్ము చేసుకోవాలనుకుంటే చిన్న ఇన్వెస్టర్లకది సాధ్యం కాదు. మరేం చెయ్యాలి? దీన్నుంచి పోర్టుఫోలియోను కాపాడుకోవటమెలా? దీనిపై ఫోకస్‌ చేస్తున్నదే ఈ ‘సాక్షి వెల్త్‌’ స్టోరీ...

మ్యూచ్‌వల్‌ ఫండ్ల ద్వారా కావచ్చు... నేరుగా కావచ్చు. మార్కెట్లలో ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తున్న వారు గుర్తుంచుకోవాల్సిందొక్కటే. ఊగిసలాటలు, కల్లోలాలు మార్కెట్‌కు సహజం. అసాధారణమేమీ కాదు. మనం ఆలోచించాల్సిందేంటంటే మార్కెట్లు ఇంకా ఎంత పడతాయనేది కాదు. దానికి మనమెలా స్పందించాలనేదే.  

మార్కెట్లు శాశ్వతం... హెచ్చుతగ్గులు తాత్కాలికం 
మార్కెట్‌ కరెక్షన్లు నాటకీయంగా ఉంటాయి. ఇక కోలుకోవేమో అనేంత భయం పుట్టిస్తాయి. పోర్టుఫోలియో విలువ పడిపోతుంది. వార్తలన్నీ నిరాశాజనకంగానే ఉంటాయి. ఇదిగో... ఇలాంటి దశలోనే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు తమ సిస్టమాటిక్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ప్లాన్లను (సిప్‌) తాత్కాలికంగానో, శాశ్వతంగానో నిలిపేస్తుంటారు. కాకుంటే ఇది చాలా ఖరీదైన పొరపాటు. ఎందుకంటే తెలివైన ఇన్వెస్టరుకు ఇవన్నీ తాత్కాలికమని, సంపద సృష్టి అనేది దీర్ఘకాలికమని స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుంది. ఎందుకంటే మార్కెట్లు పతనమైనపుడే సిప్‌ బలంగా మారుతుంది.  
→ అదే మొత్తానికి ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి. 
→ దీనివల్ల సగటు ఖరీదు ధర తగ్గుతుంది.  
→ మార్కెట్లు రికవరీ అవుతున్నపుడు పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది.  
→ ఈ రుపీ కాస్ట్‌ యావరేజింగ్‌ అనేదే దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి ఇంజిన్‌లా పనిచేస్తుంది.

అసలైన మంత్రం... అసెట్‌ అలొకేషన్‌ 
డైవర్సిఫైడ్‌ పోర్టుఫోలియో ఉంటే రిస్కు పూర్తిగా పోకున్నా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఈ అసెట్లు రకరకాలుగా పనిచేస్తాయి. ఈక్విటీ వృద్ధికి తోడయితే డెట్‌ ఫండ్లు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయి. బంగారం అనేది ఈ రెండింటికీ హెడ్జ్‌గా పనిచేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఈ డైవర్సిఫికేషన్‌ అనేది ఆప్షనల్‌ కాదు. తప్పనిసరి.  
లైఫ్‌సైకిల్‌ ఫండ్స్‌లో క్రమశిక్షణే ‘పెట్టుబడి’ 
లైఫ్‌సైకిల్‌ ఫండ్స్‌... ఇవి ఏం చేస్తాయనేది వీటి పేరులోనే ఉంది. ఇవి మన జీవితానికి తగ్గట్టుగా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ చేస్తాయి. అంటే.. తొలినాళ్లలో ఈక్విటీల్లో ఎక్కువ మొత్తాన్ని పెడతాయి. మెల్లగా తగ్గించుకుంటూ వెళతాయి. లక్ష్యానికి చేరువయ్యే కొద్దీ... డెట్‌లో మొత్తాన్ని పెంచుకుంటూ వెళతాయి. ఉదాహరణకు... 
→ లక్ష్యంలోని తొలి 20–30 ఏళ్లలో ఈక్విటీల్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తాయి.  
→ తరువాతి 5–10 ఏళ్లు బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా ముందుకెళతాయి.  
→ మెచ్యూరిటీకి దగ్గరయ్యేటపుడు డెట్‌పై ఫోకస్‌ పెంచుతాయి. 
→ ఇలా ఆటోమేటిక్‌ రీబ్యాలెన్సింగ్‌ ద్వారా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ల సమయంలో భావోద్వేగాలకు తావుండదు.  
→ అలాగని ఇవేమీ రిసు్కలేకుండా ఉండవు. లైఫ్‌సైకిల్‌ ఫండ్స్‌లో ఫండ్‌ మేనేజర్‌ అలొకేషన్‌ నిర్ణయాలను ఇన్వెస్టర్లు గమనిస్తూ ఉండాలి. ఖర్చుల నిష్పత్తిని, పన్ను ప్రభావాన్ని, మెచ్యూరిటీకి దగ్గర పడుతున్నపుడు పోర్టుఫోలియో తీరును నిశితంగా పరిశీలించాలి. ఎందుకంటే ఒకేరకమైన స్ట్రక్చర్‌ ఉన్నా... ఫండ్‌ మేనేజర్ల కారణంగా ఫండ్ల పనితీరు మాత్రం వేరుగా ఉండొచ్చు.  

సిప్‌ నిలిపేయటమే అసలు తప్పు
అన్నిటికన్నా సంపద సృష్టికి అడ్డంపడేది మార్కెట్ల పతనం కాదు. ఇన్వెస్టర్ల వైఖరే. ఎందుకంటే భయం తారస్థాయికి వెళ్లినపుడు... 
→ ఇన్వెస్టర్లు సిప్‌ను నిలిపేస్తారు. 
→ ఈక్విటీ ఫండ్ల నుంచి పూర్తిగా వైదొలుగుతారు. 

క్లారిటీ కోసం దీర్ఘకాలం వేచిచూస్తారు.  కాకపోతే... ఈ క్లారిటీ వచ్చేసరికి మార్కెట్లు పెరిగిపోయి ఉంటాయి. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే సాధారణ ఇన్వెస్టర్లెపుడూ తక్కువ ఖరీదులో అమ్మేసి బాగా పెరిగాక కొంటుంటారు. తెలివైన ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం దీనికి వ్యతిరేకంగా చేస్తారు. అదే తేడా.

మార్కెట్‌ టైమింగ్‌ ముఖ్యమేనా? 
చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్లలో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ల కోసం సరైన సమయం కోసం చూస్తుంటారు. నిజానికి నిపుణులకు కూడా ఇవి సరిగ్గా తెలుసుకోవటం సాధ్యం కాదు. అందుకే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లను కొనసాగిస్తూ ఉండటం... క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తూ పోవటం... మన అసెట్‌ అలొకేషన్‌కు కట్టుబడి ఉండటం తప్పనిసరి. నిపుణులు చెప్పేదేంటంటే మార్కెట్లలో సమయం కోసం ఎదురుచూడటం కన్నా... ఎక్కువ సమయం ఉండటమే లాభాన్నిస్తుందని.

ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడేం చెయ్యాలి? 
ఇప్పుడు పరిస్థితులేమీ అంత స్థిరంగా లేవు. క్రమశిక్షణతోనే దీనికి చెక్‌ పెట్టడం సాధ్యమవుతుంది. అందుకని చేయాల్సిందేంటంటే... 
→ సిప్‌లను ఆపేయకుండా నిరంతరం కొనసాగించండి.  
→ పోర్టుఫోలియో విలువను చూడకుండా... అసెట్‌ అలొకేషన్‌ను సమీక్షించుకోండి.  
→ భావోద్వేగాలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే భయం, ఆశ సంపద సృష్టికి శత్రువులుగా మారతాయి.  
→ లక్ష్యాలకు తగ్గట్టుగా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు కొనసాగించండి. షార్ట్‌టర్మ్‌ ట్రెండ్‌ను బట్టి కాకుండా దీర్ఘకాల పనితీరు ఆధారంగా ఫండ్లను ఎంచుకోండి.  
→ మీకు క్రమశిక్షణ లేదని మీరు భావిస్తే లైఫ్‌సైకిల్‌ ఫండ్స్‌ను ఎంచుకోండి. వాటిలో ఆటోమేటిక్‌ రీబ్యాలెన్సింగ్‌ ఉంటుంది... భావోద్వేగాల పరమైన తప్పులు జరగవు. 

Photos

View all
photo 1

ఈవెంట్‌లో జంటగా అల్లు శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్స్‌తో నైట్ పార్టీలో హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

అంబానీ ఇంట పాప్ స్టార్ రిహన్నా సందడి.. ఆటపాటలతో కోలాహలం (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 26-మే 03)
photo 5

‘వాలా 2’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Accused Who Shooting US President Donald Trump In White House 1
Video_icon

కాల్చింది మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఉన్నత విద్యాంతుడు కూడా.. ఎందుకు చేశాడంటే..!
Snakes Entering Homes In Summer Shocking Incident In Kerala 2
Video_icon

పడకపై కాటు - షాకింగ్ ఘటన! వేసవిలో సర్పాల ముప్పు
Vaazha 2 On Track To Become Keralas Next Industry Hit 3
Video_icon

మాలీవుడ్ న్యూ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా వాలా 2.!
Gajuwaka Railway Bridge Collapse At Vishakapatnam 4
Video_icon

విశాఖలో కుప్పకూలిన రైల్వే బ్రిడ్జి
US President Donald Trump Reaction On Shooting In White House 5
Video_icon

"కాల్పులు అయిపోయాయి ఇక తినండి.." ట్రంప్ షాకింగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 