 చలివేంద్రం తొలగింపుపై వైఎస్సార్‌సీపీ ధ్వజం | YSRCP Protest Over Removal Of Public Water Stall Amid Peak Summer Heatwave In Eluru, More Details Inside | Sakshi
Apr 23 2026 3:53 PM | Updated on Apr 23 2026 4:01 PM

YSRCP Protest Over Thirst Quenching Shelter Removal In Eluru

ఏలూరు: మండే ఎండలో దాహార్తిని తీర్చే చలివేంద్రం ఏర్పాటు అంశాన్ని కూడా కూటమి ప్రభుత్వం రాజకీయం చేస్తోంది. ఏలూరులోని 45వ డివిజన్ ఆదివారంపేటలో  వైఎస్సార్‌సీపీ ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో తొలగించారు. ఏలూరు వైఎస్సార్‌సీపీ ఇంచార్జ్‌ జయప్రకాశ్‌  ఆదివారంపేటలో చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే మున్సిపల్‌ అధికారులు ఆ చలివేంద్రాన్ని తొలగించి కూటమి ప్రభుత్వం గురుభక్తి చాటుకున్నారు. 

అధికారులను  అడ్డుపెట్టుకుని కక్షపూరిత రాజకీయాలు చేయడంపై వైఎస్సార్‌సీపీ ధ్వజమెత్తింది. చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడాన్ని కూడా తొలగించడంపై వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు పాత బస్టాండ్‌ దగ్గర ఉన్న అంబేద్కర్‌ విగ్రహం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశాయి. ఎర్రటి ఎండల్లో ప్రజల దాహం తీర్చే చలివేంద్రం మూసివేయడం అమానుషమని వైఎస్సార్‌సీపీ విమర్శించింది. 

Photos

View all
photo 1

సంజనా గల్రానీ కూతురు బర్త్‌డేలో పాపులర్‌ ఎమ్మెల్యే (ఫోటోలు)
photo 2

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. పొద్దుపొద్దున్నే ఓటేసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

జర్నీ జామ్‌ ఫుల్‌.. ఆర్టీసీ సమ్మెతో ప్రయాణికుల నిలువు దోపిడీ, ఇక్కట్లు (ఫొటోలు)
photo 4

‘జెట్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

రెడ్‌ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మానస వారణాసి (ఫొటోలు)

Video

View all
Woman Confronts BJP Minister Over Traffic Congestion Caused By His Rally 1
Video_icon

ముంబై నడిరోడ్డుపై మంత్రికి చెమటలు పట్టించిన మహిళ
West Bengal Polling Update 2
Video_icon

హింసాత్మక ఘటనల మద్యం బెంగాల్ లో భారీగా పోలింగ్
VHP Filed Case against Prakash Raj in Thulluru Police Station 3
Video_icon

ప్రకాష్ రాజ్ పై కేసు నమోదు
YS Avinash Reddy Slams Chandrababu Over Ethipothala Pathakam 4
Video_icon

ప్రజలపై చిల్లర రాజకీయం... బుద్ధి ఉండే చేస్తున్నావా చంద్రబాబు?
Venkatesh Dance Video , Kavya Maran Reaction 5
Video_icon

అభిషేక్ సిక్సర్లు .. వెంకీ మామ స్టెప్పులు కావ్య పాప నవ్వులే నవ్వులు
