 వీడియోలతో బెదిరిస్తూ... పదేళ్లుగా లైంగికదాడి | POCSO case against two brothers
వీడియోలతో బెదిరిస్తూ... పదేళ్లుగా లైంగికదాడి

Apr 25 2026 3:53 AM | Updated on Apr 25 2026 3:53 AM

POCSO case against two brothers

ఇద్దరు సోదరుల అరాచకపర్వం 

ఎట్టకేలకు పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు 

నిందితులపై పోక్సో కేసు నమోదు 

యలమంచిలి: పదేళ్లుగా ఓ మహిళను లోబర­చు­కుని మోసం చేసిన సంఘటనపై శుక్రవారం పోక్సో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలం కలగంపూడి గ్రామానికి చెందిన కుక్కల కూర్మారావు అదే మండలానికి చెందిన ఓ మహిళకు 14 ఏళ్ల వయసుండగా ప్రేమిస్తున్నానని వెంటపడ్డాడు. 2016 మే 1న ఆమె ఇంటికి వెళ్లి లైంగికదాడికి పాల్పడి వీడియో తీశాడు. అప్పటి నుంచి ఆమెను బెదిరిస్తూ లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. 

కూర్మారావు సోదరుడు జ్ఞానేశ్వరరావు ఆ వీడియోలు చూసి తన కోరిక కూడా తీర్చమని ఆమెను వేధించాడు. దీనిపై బాధిత మహిళ కూర్మారావును నిలదీయగా గతేడాది (2025) జూన్‌ 5న ఆమెకు ఉంగరం తొడిగి... ‘నువ్వు నా భార్య’వని చెప్పి జ్ఞానేశ్వర­రావుపై కేసు పె­ట్టవద్దని బతిమా­లాడు. అనంతరం సెప్టెంబర్‌ 28న ఆమెను పాలకొ­ల్లు­­లో ఓ లాడ్జికి తీసుకెళ్లి లైంగిక దాడి చేశాడు. తర్వాత బాధిత మహిళ గర్భం దాల్చగా ఈ ఏడాది జనవరి 30న హైదరాబాద్‌ తీసుకెళ్లి ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో ప్రసవం చేయించి ఆడ శిశువు పురిట్లోనే చనిపోయిందని చెప్పాడు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. 

ఈ నేపథ్యంలో బాధితురాలు శుక్రవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కూర్మారావు, అతడి భార్య దుర్గాభవానీ, జ్ఞానేశ్వర­రావు, అతడి భార్య లక్ష్మీభవానీపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి పాలకొల్లు రూరల్‌ సీఐ గుత్తుల శ్రీనివాస్‌ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ యేలేటి మనోహర్‌ తెలిపారు. 

