 న‌డ‌వ‌లేని స్థితిలో టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెట‌ర్‌.. వీడియో | KKR injury worries grow as Harshit Rana spotted on crutches,
IPL 2026: న‌డ‌వ‌లేని స్థితిలో టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెట‌ర్‌.. వీడియో

Mar 16 2026 1:51 PM | Updated on Mar 16 2026 2:01 PM

KKR injury worries grow as Harshit Rana spotted on crutches,

ఐపీఎల్‌-2026కు కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు హ‌ర్షిత్ రాణా రూపంలో గ‌ట్టి ఎదురు దెబ్బ త‌గిలింది. మోకాలి గాయం కార‌ణంగా ఈ ఏడాది సీజ‌న్ మొత్తానికి అత‌డు దూర‌మ‌య్యే అవకాశ‌ముంది. ఆదివారం ఢిల్లీలో జ‌రిగిన బీసీసీఐ న‌మ‌న్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌రైన రానా న‌డ‌వ‌లేని స్థితిలో క‌న్పించాడు.

ఊత‌క‌ర్ర‌ల సాయంతో హ‌ర్షిత్‌ కుంటుతూ కనిపించాడు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు అత‌డు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

కాగా బెస్ట్ ఇంట‌ర్నేష‌నల్ డెబ్యూ అవార్డు హర్షిత్‌ రాణాకు ద‌క్కింది. ఈ అవార్డు అందుకోవ‌డానికి రాణా వేదికపైకి కూడా రాలేక‌పోయాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చైర్మన్ అరుణ్ ధుమల్ స్వయంగా వేదిక దిగి రాణాకు ఈ అవార్డును అందజేశారు.

కాగా హ‌ర్షిత్ గ‌త నెల‌లో సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్-2026 వార్మాప్ మ్యాచ్‌లో గాయ‌ప‌డ్డాడు. అనంత‌రం అత‌డికి అస్ప్ర‌త్రికి త‌ర‌లించి ప‌లు స్కాన్లు నిర్వ‌హించ‌గా.. స‌ర్జ‌రీ అవ‌స‌ర‌మ‌ని వైద్యులు తేల్చారు. దీంతో టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌కు కూడా అత‌డు దూర‌మ‌య్యాడు.

అనంత‌రం ముంబైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌లో సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. అత‌డు పూర్తిగా కోలుకోవ‌డానికి ఆరు వారాల స‌మ‌యం ప‌ట్ట‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం. ఇక ఐపీఎల్‌-19వ సీజన్‌ మార్చి 28 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.

చదవండి: IPL 2026: స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌, సీఎస్‌కే, ముంబై కాదు.. ఆ జ‌ట్టే ఐపీఎల్ విజేత‌!

 

 

‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
ఘనంగా నమన్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. మెరిసిన భారత క్రికెటర్లు (ఫోటోలు)
OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)
ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)

Women Thrashed Doctor With Slippers In Thorrur Mahabubabad District 1
కీచక డాక్టర్ కి బడితపూజ.. చెప్పులతో దేహశుద్ధి చేసిన మహిళలు
Tension In Tanuku After TDP Leaders Tear Down BJP Flexi 2
బాబు, పవన్ ఫోటోలు లేవని.. బీజేపీ ఫ్లెక్సీలు చింపేసిన టీడీపీ నేతలు
NV Ramana Political Comments On Chandrababu Arrest 3
చంద్రబాబు అరెస్ట్.. రమణ రియాక్షన్.. KSR దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
No LPG Gas Shortage in India Government Announces 2.5 Day Cylinder Delivery 4
గ్యాస్ సిలిండర్ పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన రెండున్నర రోజుల్లోనే డెలివరీ
Three Youngmen Missed In Musi River Gandipet 5
చేపల వేటకు వెళ్లి.. మూసీలో మునిగిన ముగ్గురు యువకులు
