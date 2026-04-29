 హెడ్‌, క్లాసెన్‌ ఊచకోత.. భారీ లక్ష్యాన్ని ఊదేసిన సన్‌రైజర్స్‌ | IPL 2026 Match 41: SRH beat MI
హెడ్‌, క్లాసెన్‌ ఊచకోత.. భారీ లక్ష్యాన్ని ఊదేసిన సన్‌రైజర్స్‌

Apr 29 2026 11:42 PM | Updated on Apr 29 2026 11:42 PM

IPL 2026 Match 41: SRH beat MI

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 29) జరిగిన 41వ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తలపడ్డాయి. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ ముంబైని 6 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది.

రికెల్టన్‌ రికార్డు సెంచరీ
టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్‌ భారీ స్కోర్‌ చేసింది. ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌ (123 నాటౌట్‌) అజేయ శతకంతో చెలరేగడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 243 పరుగులు చేసింది. మిగతా బ్యాటర్లలో విల్‌ జాక్స్‌ 46, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ 5, నమన్‌ ధిర్‌ 22, హార్దిక్‌ పాండ్యా 31, తిలక్‌ వర్మ 7, రాబిన్‌ మింజ్‌ 1 (నాటౌట్‌) పరుగు చేశారు. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లలో హింగే 2, ఎషాన్‌ మలింగ, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, సాకిబ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్ల ఊచకోత
244 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సన్‌రైజర్స్‌ మరో 8 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. అభిషేక్‌ శర్మ (45), ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (76), హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ (65 నాటౌట్‌) ఊచకోత కోసి సన్‌రైజర్స్‌ను గెలిపించారు. ఆఖర్లో సలీల్‌ అరోరా (30 నాటౌట్‌) సైతం​ విధ్వంసం సృష్టించాడు. మిగతా ఆటగాళ్లలో ఇషాన్‌ కిషన్‌ డకౌట్‌ కాగా.. నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి 21 పరుగులు చేశాడు. ముంబై బౌలర్లలో ఘజన్‌ఫర్‌ 2 వికెట్లు తీయగా.. బౌల్ట్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా తలో వికెట్‌ తీశారు. 
 

