 ముంబైతో మ్యాచ్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న గుజరాత్‌ | IPL 2026: Gujarat titans vs Mumbai indians Live updates
IPL 2026: ముంబైతో మ్యాచ్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న గుజరాత్‌

Apr 20 2026 7:03 PM | Updated on Apr 20 2026 7:13 PM

ఐపీఎల్‌-2026 సీజన్‌లో భాగంగా అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ​కూడా ముంబై స్టార్‌ బ్యాటర్‌ రోహిత్‌ శర్మ దూరమయ్యాడు.

కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరపున యువ ఆటగాళ్లు డానిష్ మలేవార్, క్రిష్‌ భగత్‌ అరంగేట్రం చేశాడు. అదేవిధంగా మిచెల్‌ శాంట్నర్‌ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మాత్రం తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

తుది జట్లు
గుజరాత్ టైటాన్స్ : శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్(వికెట్‌కీపర్‌), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, షారుక్ ఖాన్, రషీద్ ఖాన్, మహ్మద్ సిరాజ్, కగిసో రబడ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అశోక్ శర్మ

ముంబై ఇండియన్స్ : డానిష్ మాలెవార్, క్వింటన్ డి కాక్(వికెట్‌కీపర్‌), నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా(సి), తిలక్ వర్మ, షెర్ఫాన్‌ రూథర్‌ఫోర్డ్, మిచెల్ సాంట్నర్, క్రిష్ భగత్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా,  ఘజన్‌ఫర్

