 రజనీకాంత్‌కు విలన్‌గా..? | Director S Shankar Turns Villain in Rajinikanth Film with Cibi Chakravarthy
Apr 27 2026 5:52 AM | Updated on Apr 27 2026 5:52 AM

ఇన్ని రోజులు కెమెరా వెనకాల యాక్షన్, కట్‌ చెప్పిన దర్శకుడు శంకర్‌ ఇక తెరపై నటుడిగా కనిపించనున్నారనే టాక్‌ కోలీవుడ్‌లో వినిపిస్తోంది. సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై విలన్‌ రోల్‌లో నటించేందుకు ఆయన రెడీ అవుతున్నారట. రజనీకాంత్‌ హీరోగా సీబీ చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. కమల్‌హాసన్, ఆర్‌. మహేంద్రన్‌ నిర్మించనున్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. 

ఈ సినిమాలోని విలన్‌ రోల్‌లో శంకర్‌ నటించనున్నారనే వార్త ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం దర్శకుడిగా శంకర్‌ ఓ హిస్టారికల్‌ మూవీ తీయాలని స్క్రిప్ట్‌ రెడీ చేస్తున్నారట. ఇందుకు సమయం పడుతుందట. ఈలోపు విలన్‌గా ఈ అవకాశం రావడంతో చేయాలనుకుంటున్నారని టాక్‌. ఇదిలా ఉంటే... కొంతకాలం క్రితం వచ్చిన ‘సీత, ప్రేమికుడు, కాదల్‌ వైరస్, శివాజీ’ వంటి చిత్రాల్లో శంకర్‌ జస్ట్‌ అలా కనిపించారు. ఇప్పుడు రజనీకాంత్‌ సినిమాలో పూర్థి స్థాయి నటుడిగా కనిపిస్తారా? త్వరలోనే క్లారిటీ రావొచ్చు.

