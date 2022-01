Woman Pushed In Front Of Train In Shocking Viral Video: ఇంతవరకు రైళ్లకి సంబంధించిన పలు ప్రమాదాలను చూశాం. అయితే అవన్నీ ప్రమాదవశాత్తు కదులుతున్న రైలు నుంచి పడటం లేదా వాళ్లే ఆత్మహత్య చేసేకోవాలని పట్టాలపై అడ్డంగా పడుకోవడం వంటి ఘటనలు చూశాం. కానీ రైల్వే స్టేషన్‌లో అది కూడా అందరూ చూస్తుండగా హత్యయత్నం చేయడం గురించి విన్నామా. పైగా ఈ హార్ట్‌ రైజింగ్‌ ఘటన మొత్తం సీసీఫుటేజ్‌లో రికార్డు అయ్యింది. దీంతో ఆ వీడియో కాస్త ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

అసలు విషయంలోకెళ్తే...బ్రస్సెల్స్‌లో ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక మహిళను ఎదురుగా వస్తున్న రైలు ముందుకి తోసాడు. అయితే రైలు సకాలంలో ఆగిపోవడంతో మహిళ గాయపడకుండా ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం బెల్జియం రాజధానిలోని రోజియర్ మెట్రో స్టేషన్‌లో చోటు చేసుకుంది. అయితే ఈ ఘటన మొత్తం స్టేషన్‌లోని సీసీఫుటేజ్‌లో రికార్డు అయ్యింది.

అయితే ఆ సీసీ ఫుటేజ్‌లో ఆ దుండగుడు మహిళను పట్టాలపై తోసేయడానికి ముందు అక్కడ ఉన్న ఫ్లాట్‌ఫాం పై తెగ నడుస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ మహిళ వద్దకు వచ్చి ఎదురుగా వస్తున్నా రైలు ముందు తోసేశాడు. దీంతో ఆ మహిళ పట్టాలపై పడిపోయి షాక్‌లో ఉండిపోతుంది. అయితే ఆ ట్రైయిన్‌ డ్రైవర్‌ సకాలంలో స్పందించి బ్రేక్‌ వేయడంతో ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఆ తర్వాత ఆ మహిళను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ ఆ దుండగడు మాత్రం ఆ మహిళను తోసేపి వెంటనే పారియినట్లు సీసీ ఫుటేజ్‌లో కనిపించింది. ఈ మేరకు బ్రస్సెల్స్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం ఆ దుండగుడిని వెంటనే వేరొక మెట్రో స్టేషన్‌లో అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశామని తెలిపారు.