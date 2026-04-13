 అమన్‌కు రజతం | aman wins silver | Sakshi
అమన్‌కు రజతం

Apr 13 2026 11:32 AM | Updated on Apr 13 2026 12:39 PM

aman wins silver

బిష్‌కెక్‌ (కిర్గిస్తాన్‌): ఆసియా సీనియర్‌ రెజ్లింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో చివరిరోజు భారత్‌కు రెండు రజతాలు, ఒక కాంస్య పతకం లభించాయి. పురుషుల ఫ్రీస్టయిల్‌ విభాగంలో పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ కాంస్య పతక విజేత అమన్‌ సెహ్రావత్‌ (61 కేజీలు), ముకుల్‌ దహియా (86 కేజీలు) రజత పతకాలు నెగ్గగా... దినేశ్‌ (125 కేజీలు) కాంస్య పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు.

 ఫైనల్స్‌లో అమన్‌ 10–13తో క్వాంగ్‌ మ్యోంగ్‌ కిమ్‌ (ఉత్తర కొరియా) చేతిలో, ముకుల్‌ 0–7తో కామ్రాన్‌ ఘాసెమ్‌పూర్‌ (ఇరాన్‌) చేతిలో ఓడిపోయారు. కాంస్య పతక బౌట్‌లో దినేశ్‌ 12–1తో తుర్దుబెకోవ్‌ (కిర్గిస్తాన్‌)పై గెలిచాడు. ఓవరాల్‌గా పురుషుల ఫ్రీస్టయిల్‌ విభాగంలో భారత్‌ 2 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు, ఒక కాంస్యం గెలిచి 162 పాయింట్లతో రన్నరప్‌గా నిలిచింది. 4 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు, ఒక కాంస్యం గెలిచి 178 పాయింట్లతో ఇరాన్‌ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.    

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కరీనకపూర్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా కుర్తాసెట్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌..!

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Biggest Scam In Amaravati Capital 1
Video_icon

అమ్మకానికి అమరావతి!
AP IIIT Nuzvid Students Problems 2
Video_icon

విద్యార్థులకు ప్రేమ కవితలు పంపుతున్న ట్రిపుల్‌ ఐటీ అధ్యాపకులు
US President Donald Trump Comments Pope Leo XIV 3
Video_icon

పొప్ పై విరుచుకుపడ్డ డోనాల్డ్ ట్రంప్
Singer Mangli Files Complaint Against Advocate Singapogu Subbu 4
Video_icon

అతనికి శ్రీముఖి అంటే క్రష్.. ఫేమ్ కోసమే ఇందంతా ..!
Garam Garam Varthalu Bride In A bullock Cart 5
Video_icon

ఎడ్ల బండిలో పెండ్లి పిల్ల
