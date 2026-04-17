 ఆతిథ్యం, ఎయిర్‌లైన్స్‌పై వార్‌ ఎఫెక్ట్‌  | West Asia tensions dampen India tourism inflows
Apr 17 2026 5:48 AM | Updated on Apr 17 2026 5:48 AM

15–20% తగ్గిన పర్యాటకులు 

ఎయిర్‌లైన్స్‌ రంగానికి రూ.18,000 కోట్ల నష్టం 

రెస్టారెంట్‌ పరిశ్రమలోనూ సంక్షోభం 

ప్రమాదంలో 5–7 లక్షల ఉద్యోగాలు

న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైన తర్వాత భారత పర్యాటక రంగం ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ఫిబ్రవరి 28 తర్వాత నుంచి చూస్తే 15–20 శాతం మేర విదేశీ పర్యాటకులు తగ్గిపోయారు. దీని ఫలితంగా ఒక్క ఎయిర్‌లైన్స్‌ రంగమే రూ.18,000 కోట్ల వ్యాపారాన్ని నష్టపోతుందన్నది అంచనా. అతిథ్య పరిశ్రమపైనా ప్రభావం ఉంటుందని తాజాగా విడుదలైన ఒక నివేదిక అంచనా వేసింది. విమాన ప్రయాణాలను రద్దు చేసుకోవడం, గగనతలంపై ఆంక్షలతో అంతర్జాతీయ ఎయిర్‌లైన్‌ సర్వీసులు మార్గాలను మార్చుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుండడం ఇవన్నీ ఎయిర్‌లైన్స్‌ వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి.

 దీని ఫలితంగా ప్రయాణ సమయం 2–4 గంటలు పెరుగుతోందని, ఇంధన, నిర్వహణ ఖర్చుల భారాన్ని మోయాల్సి వస్తోందని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పర్యాటకులు అప్రమత్తతను అనుసరిస్తున్నారు. తమ పర్యటలను వాయిదా వేసుకోవడం లేదా రద్దు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి నెలకొంది. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారతీయులు సుదూర ప్రాంతాల కంటే థాయ్‌లాండ్, సింగపూర్, వియత్నాం వంటి తక్కువ దూరంలోని ప్రాంతాలకు వెళ్లి రావడానికే మొగ్గు చూపుతున్నట్టు ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. 

రెస్టారెంట్లకూ కష్టాలు.. 
రెస్టారెంట్, ఫుడ్‌ సర్వీసెస్‌ (ఆహార విక్రయ సంస్థలు) సంస్థలు సైతం పశ్చిమాసియా యద్ధం తర్వాత కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్టు ఈ నివేదిక తెలిపింది. ముఖ్యంగా వీటి వ్యయాలు 10–15 శాతం మేర పెరిగాయి. దిగుమతి చేసుకుంటున్న ముడి పదార్థాలు, రవాణా, ఇంధన ధరలు పెరిగిపోవడమే ఇందుకు కారణమని నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎన్‌ఆర్‌ఏఐ) అంచనా. 

ముఖ్యంగా వంటగ్యాస్‌ (ఎల్‌పీజీ) సరఫరాలో సమస్యలు రెస్టారెంట్‌ పరిశ్రమపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నట్టు ఎన్‌ఆర్‌ఏఐ ప్రెసిడెంట్‌ సాగర్‌ దర్యాని తెలిపారు. 10 శాతం రెస్టారెంట్లు తాత్కాలికంగా మూతపడ్డాయని, 60–70 శాతం రెస్టారెంట్లు ఇండక్షన్‌ కుకింగ్, ఇతర ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మళ్లినట్టు పేర్కొన్నారు. పరిమిత సరఫరా నేపథ్యంలో మెనూ తగ్గించుకుని, తక్కువ సమయం పాటు కార్యకలాపాలు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నట్టు చెప్పారు.  

ఉపాధిపైనా ప్రభావం.. 
రెస్టారెంట్ల రంగంలో రోజువారీ రూ.2,650 కోట్ల కార్యకలాపాలు కొనసాగుతుంటాయని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. అంటే నెలవారీ రూ.79,000 కోట్లు. ఈ రంగంలో 85 లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఎక్కువ కాలం పాటు ఈ ప్రతికూలతలు కొనసాగితే 5–7 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అంచనా. అంతేకాదు రెస్టారెంట్ల విస్తరణపైనా ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది.

 కాగా, ఈ ప్రతికూలతలను అధిగమించేందుకు గాను.. మరిన్ని అంతర్జాతీయ మార్గాలకు ఎయిర్‌లైన్స్‌ కార్యకలాపాలను విస్తరించడంతోపాటు, ఎంఎస్‌ఎంఈలకు మరింత సులభంగా రుణాలు అందేలా చూడాలని ఈ నివేదిక సూచించింది.  దేశీ పర్యాటకం మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకం తిరిగి పూర్వపు స్థితికి రావడానికి మరో 6 నుంచి 12 నెలల సమయం పట్టొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.


రత్నాభరణాల ఎగుమతులపై అస్థిరతల నీడలు 
    పశ్చిమాసియా ఘర్షణల ప్రభావం 
    2025–26లో 3.5 శాతం డౌన్‌ 
    రూ.2,44827 కోట్లు 
ముంబై: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులతో భారత రత్నాభరణాల ఎగుమతులు మార్చి నెలతో పాటు గత ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీద స్వల్పంగా తగ్గాయి. 2025–26లో అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చితే 3.5 శాతం తగ్గి 27,717 మిలియన్‌ డాలర్లు (రూ.2,44,827 కోట్లు)గా ఉన్నట్టు రత్నాభరణాల ఎగుమతుల ప్రోత్సాహక మండలి (జీజేఈపీసీ) వెల్లడించింది. 2024–25లో ఎగుమతులు 28,669 మిలియన్‌ డాలర్లు (రూ.2,42,559 కోట్లు)గా ఉన్నట్టు పేర్కొంది. 

కట్, పాలిష్డ్‌ వజ్రాల ఎగుమతులు మార్చి నెలలో 27 శాతం తగ్గి (అంతక్రితం ఏడాది ఇదే కాలంతో పోల్చితే) రూ.7,798 కోట్లుగా ఉంటే, 2025–26లో అంతక్రితం ఆర్థిక సంవత్సరంలో పోల్చితే 8.52 శాతం తగ్గి రూ.1,07,461 కోట్లుగా ఉన్నాయి. బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎలాంటి వృద్ధి లేకుండా ఫ్లాట్‌గా 11,364 మిలియన్‌ డాలర్లుగా (రూ.1,00,277 కోట్లు) నమోదయ్యాయి. వెండి ఆభరణాల ఎగుమతులు మాత్రం 52 శాతం పెరిగి 1,467 మిలియన్‌ డాలర్లకు (13,013 కోట్లు) ఎగిశాయి.  

భారత్‌కు అవకాశాలు 
పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలతో రవాణా పరమైన అవరోధాల వల్ల భారత రత్నాభరణాల ఎగుమతులు ప్రభావితమైనట్టు జీజేఈపీసీ చైర్మన్‌ కిరీట్‌ భన్సాలీ తెలిపారు. అధిక రిస్క్‌ కారణంగా బీమా ప్రీమియంలు పెరిగిపోవడం కూడా రవాణాపై ప్రభావం చూపించినట్టు చెప్పారు. అయితే విధానపరమైన మద్దతుతో ముడి వజ్రాల ట్రేడింగ్‌ కేంద్రంగా భారత్‌ అవతరించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలిపారు. ముడి వజ్రాల ట్రేడింగ్‌ కేంద్రాన్ని నెలకొల్పేందుకు యూఏఈ కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టు చెప్పారు.

