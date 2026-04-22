 'హెయిర్ గ్రోత్ క్వీన్ ఆఫ్ ఇండియా'గా డాక్టర్ స్తుతి ఖరే శుక్లా గుర్తింపు | Dr Stuti Khare Shukla: Indias Hair Growth Queen
'హెయిర్ గ్రోత్ క్వీన్ ఆఫ్ ఇండియా'గా డాక్టర్ స్తుతి ఖరే శుక్లా గుర్తింపు

Apr 22 2026 2:51 PM | Updated on Apr 22 2026 3:05 PM

Dr Stuti Khare Shukla: Indias Hair Growth Queen

శస్త్రచికిత్స లేకుండా జుట్టు పునరుద్ధరణలో ప్రసిద్ధి

శాస్త్రీయ ఆధారాలు, వినూత్న విధానాలతో జుట్టు రాలడం (హెయిర్ లాస్) చికిత్సలో కొత్త దారులు చూపుతున్నారు. నాన్-సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా లక్షలాది మందికి నమ్మకాన్ని కలిగిస్తూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోగులకు అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక పరిష్కారాలు అందిస్తున్నారు. జుట్టు రాలడం అనేది అన్ని వయస్సులు, అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను ప్రభావితం చేసే అత్యంత సాధారణమైన అంశం. అయినా, మానసికంగా బాధ కలిగించే సమస్యలలో ఒకటిగా ఉంది. వైద్య శాస్త్రం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా శస్త్రచికిత్స, ఎక్కువ కాలం విశ్రాంతి అవసరమయ్యే చికిత్సకు చాలా మంది సంకోచిస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు శాస్త్రాన్ని, సౌకర్యాన్ని కలిపి పరిష్కారం చూపుతున్న వైద్యురాలు డాక్టర్ స్తుతి ఖరే శుక్లా. ఆమెను భారతదేశంలోని ప్రముఖ చర్మ వైద్య నిపుణురాలిగా మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన హెయిర్ స్పెషలిస్టుగా గుర్తిస్తారు. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా జుట్టు పెరుగుదలలో అద్భుత ఫలితాలు అందిస్తున్నందుకు రోగులు ఆమెను ప్రేమతో 'హెయిర్ గ్రోత్ క్వీన్ ఆఫ్ ఇండియా' అని పిలుస్తారు.

అమెరికాలో శిక్షణ పొందిన డెర్మటాలజిస్ట్, డెర్మాటో-సర్జన్, కాస్మెటిక్ డెర్మటాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ స్తుతి ఖరే శుక్లా ప్రస్తుతం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏస్తెటిక్స్ క్లినిక్‌ల చైన్‌కు చీఫ్ డెర్మటాలజిస్ట్, మెడికల్ డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఈ క్లినిక్‌లు ముంబై, హైదరాబాద్, నాగపూర్, జబల్పూర్, బాలాఘాట్ నగరాల్లో ఉన్నాయి. ఇటీవల ఆమె ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2026 పోటీలో హెయిర్ కేర్ నిపుణురాలు, జ్యూరీ సభ్యురాలిగా సేవలందించారు. శస్త్రచికిత్స లేకుండా జుట్టు పునరుద్ధరణలో ఆమె చేసిన కృషి వల్ల దేశవ్యాప్తంగా విశేషమైన గుర్తింపు లభించింది. హెయిర్ లాస్ చికిత్స విధానం వైద్య పరిశోధన, అంతర్జాతీయ అనుభవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతదేశంలో డెర్మటాలజీలో పీజీ పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆమె అమెరికా, సింగపూర్, బ్యాంకాక్‌లలో అధునాతన సూపర్ స్పెషాలిటీ ఫెలోషిప్‌లు చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ శిక్షణ వల్ల వివిధ దేశాల ప్రజల్లో కనిపించే జుట్టు సమస్యలు, చికిత్స పద్ధతులు, సాంకేతికతను లోతుగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం లభించింది.

ఆమెకు ఉన్న ఈ అంతర్జాతీయ అనుభవమే తర్వత ప్రత్యేక చికిత్స విధానం అభివృద్ధికి పునాది అయింది. అదే హెయిర్ గ్రోత్ బూస్టర్. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేని, సుమారు ఐదు నిమిషాల్లో పూర్తయ్యే హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్ ఇది. శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడానికి ఇష్టపడని, అర్హత లేని వ్యక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించినది ఈ చికిత్స. నొప్పి లేకుండా, తక్కువ సమయంలో పూర్తయ్యే విధంగా ఉండటం వల్ల ఆదరణ పొందింది. ఈరోజుల్లో హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ విధానాలు మార్కెట్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న సమయంలో శస్త్రచికిత్స అవసరం లేని ప్రత్యామ్నాయాలపై మళ్లీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె చికిత్స విధానం శస్త్రచికిత్స చేయకుండా, శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన పద్ధతుల ద్వారా నిద్రలో ఉన్న హెయిర్ ఫాలికల్స్‌ను ప్రేరేపించడంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారికి అనగా జుట్టు ఊడిపోవడం, ఒత్తిడి కారణంగా వచ్చే హెయిర్ లాస్, జుట్టు పలుచబడే సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

గ్లోబల్ పరిధిని మరింత విస్తరించిన అంశం ఏమిటంటే, ఆమె రూపొందించిన వ్యవస్థీకృత ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్ మోడల్. పురుషులలో కనిపించే ప్యాటర్న్ బాల్డ్నెస్, మహిళలలో వచ్చే హెయిర్ లాస్, అలోపేషియా వంటి సమస్యలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రోగులకు ఆమె వర్చువల్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల భౌగోళిక పరిమితులు లేకుండా నిపుణుల సేవలను అందుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన చికిత్స ప్రణాళికలు, నిరంతర మార్గదర్శకత్వాన్ని రోగులు తమ ఇళ్ల నుంచే పొందగలుగుతున్నారు. ఈ విధంగా ఆధునిక హెయిర్ రీస్టోరేషన్ సేవలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.

అనేక మంది రోగుల అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, అమెరికాలోని చికాగో నగరానికి చెందిన నెల్సన్ జోసెఫ్ అనేక సంవత్సరాలుగా జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇతర చోట్ల ఎన్నో చికిత్సలు చేయించినా ఫలితం లేకపోవడంతో, ఆయన ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా డాక్టర్ స్తుతిని సంప్రదించారు. ఆమె సూచించిన చికిత్సను అనుసరించిన తర్వాత, ఆయన జుట్టు పెరుగుదలలో గణనీయమైన మార్పు కనిపించిందని, ఆ ఫలితాలు జీవితాన్ని మార్చిందని పేర్కొన్నారు.

క్లినికల్ ప్రాక్టీస్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, డాక్టర్ స్తుతి పరిశోధన రంగంలో కూడా చురుకుగా ఉన్నారు. హెయిర్, స్కాల్ప్ విశ్లేషణలో అత్యాధునిక సాంకేతికతలు ఉపయోగించే పారిస్‌లోని ప్రముఖ ప్రయోగశాలతో కలిసి పని చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు, వైద్య నిపుణులతో కలిసి చికిత్స పద్ధతులను మరింత మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఆమె చేసిన పరిశోధనలు ప్రముఖ అమెరికన్ వైద్య జర్నల్స్‌లో కూడా ప్రచురితమయ్యాయి. ఒక లక్షకు పైగా విజయవంతమైన హెయిర్ గ్రోత్ కేసులు ఉన్నాయి. వైద్య నైతికత ఆధారంగా బలమైన అంతర్జాతీయ రోగుల వర్గాన్ని నిర్మించారు. ఆమె చేసిన పని ఏస్థెటిక్ మెడిసిన్ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది. అది అధిక శస్త్రచికిత్సల కంటే భద్రత, శాస్త్రీయ ఆధారాలు, రోగుల సౌకర్యాన్ని ప్రాధాన్యంగా చూసే విధానం. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేని చికిత్సలపై అవగాహన పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో డాక్టర్ స్తుతి సేవలు ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. శాస్త్రీయ ఆధారాలు, అంతర్జాతీయ అనుభవంతో కూడిన నవీన ఆవిష్కరణలు ఎలా హెయిర్ లాస్ చికిత్సను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుస్తాయో ఆమె నిరూపిస్తున్నారు.

