పెళ్లి ఆగకుండా కాపాడిన రాష్ట్రపతి

పెళ్లి అనగానే ఎక్కడాలేని హడావిడీ చేస్తారు. వివాహం ఇంకా నెల రోజులు ఉందనగానే పనులను ప్రారంభిస్తారు. ఏ ఫంక్షన్‌హల్‌లో చేయాలి. ఎలాంటి విందు పెట్టాలి.. ఎవరెవరినీ ఆహ్వనించాలి. ఇలా ఎన్ని పనులుంటాయి కదా.. అచ్చం ఇలాగే ఆలోచించారు ఓ కుటుంబం. పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. కాగా పెళ్లి రెండు రోజులు ఉంది అనగా వారికి షాక్‌ తగిలింది. అదేంటంటే... యూఎస్‌కు చెందిన ఆశ్లే హల్‌ అనే మహిళ కేరళలో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. జనవరి 7న(మంగళవారం)తేదిని ఫిక్స్‌ చేయడంతో నెల రోజుల ముందే కొచ్చిలోని తాజ్‌ హోటల్‌లో హాల్‌ను రిజర్వ్‌ చేసుకున్నారు. అయితే అదే రోజున రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ కొచ్చి పర్యటనకు రానున్నారని తెలిసింది. దీంతో హోటల్‌లో పెళ్లికి అనుమతిస్తే రాష్ట్రపతికి భద్రత విషయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని భావించిన హోటల్‌ సిబ్బంది వివాహా తేదిని మార్చుకోవాలని వారికి సూచించారు. అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాక ఇలా ఉన్నపాటున చెబితే ఎలా మార్చుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో పెళ్లి ఆగిపోతుందని నిరాశ చెందిన వధువు ఓ ఆలోచన చేసింది. ఏకంగా రాష్ట్రపతి భవన్‌కు ట్విటర్‌ అకౌంట్‌కు ట్వీట్‌ చేసింది. తన పెళ్లి సవ్యంగా జరగడానికి సహాయం కావాలని కోరింది..

Hey @rashtrapatibhvn- anything you can do to help us with your security team so that we don’t have to move our wedding from the @Taj_Cochin in under 48 hours? https://t.co/0S5y9az9Hk

— Ashley Hall (@hall_ash) January 5, 2020