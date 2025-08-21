సాక్షి, హైదరాబాద్: హైకోర్టులో కేసీఆర్, హరీష్రావు పిటిషన్లపై మరికాసేపట్లో విచారణ జరగనుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను సవాల్ చేస్తూ కేసీఆర్, హరీష్ రావులు వేర్వేరు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. రెండు పిటిషన్లను కలిపి హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ విచారించనుంది.
ఐదు అంశాలను పిటిషన్లో పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదిక రద్దు చేయాలంటూ కేసీఆర్, హరీష్ రావు కోరారు. కమిషన్ను నియమిస్తూ గత ఏడాది ఇచ్చిన జీవోను సైతం కొట్టేయాలంటూ కేసీఆర్, హరీష్రావు పిటిషన్ వేశారు. తమకు కమిషన్ నివేదికను ఇవ్వలేదని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు.
కమిషన్ ఎంక్వయిరీ యాక్ట్ సెక్షన్ 8బి, 8సి నోటీసులు ఇవ్వలేదని.. కమిషన్ నివేదికపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. రిలీఫ్ వస్తుందా..? ఏం జరగబోతోందనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.