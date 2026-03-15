పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం.. మరింత తీవ్ర రూపు
ఇస్ఫహాన్ నగరంలో ఫ్యాక్టరీపై ఇజ్రాయెల్ దాడి
- రిఫ్రిజిరేటర్ల ఫ్యాక్టరీపై క్షిపణితో దాడి
- 15 మంది కార్మికులు మృతి
- దాడులకు ఘాటుగా బదులిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిక
2026-03-15 07:20:43
హార్మూజ్కు యుద్ధనౌకలు పంపండి: ట్రంప్
- ప్రపంచ దేశాలకు ట్రంప్ విజ్ఞప్తి
- హార్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించేందుకు ప్రపంచ దేశాలు యుద్ధ నౌకలు పంపాలి
- చైనా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా తదితర దేశాలకు విజ్ఞప్తి
- పలు దేశాలు ఇప్పటికే అమెరికాకు దన్నుగా తమ యుద్ధ నౌకలను పంపేందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నాయి.
- హార్మూజ్ను త్వరలో తెరిపిస్తాం
- అక్కడినుంచి అంతర్జాతీయ రవాణా యథావిధిగా సాగేలా చర్యలు తీసుకుంటాం
2026-03-15 07:19:27
గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులొద్దు
- ఇరాన్కు హమాస్ పిలుపు
- గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులకు ఇరాన్ స్వస్తి పలకాలి
- పాలస్తీనా సాయుధ సంస్థ హమాస్ విజ్ఞప్తి
- పొరుగు దేశాలపై దాడులు మానుకోవాలి
- యుద్ధానికి తక్షణం తెర దించేలా దేశాలన్నీ కృషి చేయాలి
- ఇరాన్కు హమాస్ అత్యంత సన్నిహితమన్నది తెలిసిందే.
- దానికి ఇరాన్ పూర్తిస్థాయిలో సాయుధ, ఆర్థిక సాయం చేస్తుంటుంది
- హమాస్ ప్రకటనపై ఇరాన్ ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలూ చేయలేదు.
2026-03-15 07:17:23
నిమిషాల్లో 1,430 క్షిపణులు!
- ఇజ్రాయెల్పై విరుచుకుపడ్డ ఇరాన్
- ఖర్గ్ దీవిపై అమెరికా దాడితో ఇరాన్ ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతోంది
- ఇజ్రాయెల్పై శనివారం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది
- నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1,430 క్షిపణులు ప్రయోగించింది!
- ఇజ్రాయెల్ వైద్య సేవా విభాగానికి చెందిన మాగెన్ డేవిడ్ ఆడొమ్ దీన్ని ధ్రువీకరించారు
- ఈలట్ నగరంలో చాలా ప్రాంతాలపై దాడులు జరిగాయి
- ఎంతోమంది గాయపడ్డారని, వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమం!
- జెరూసలేం, టెల్ అవీవ్తో పాటు పలు ఇజ్రాయెలీ నగరాలు కూడా క్షిపణుల మోతతో దద్దరిల్లిపోయాయి.
2026-03-15 07:15:32
త్వరలో ఇరాన్పై భూతల దాడుల దిశగా యోచన!
- గల్ఫ్కు మరిన్ని యుద్ధ నౌకల తరలింపు
- హుటాహుటిన 2,500 మంది సైనికులు
- గల్ఫ్ చమురు వ్యవస్థలపై ఇరాన్ దాడులు
- యూఏఈలోని చమురు క్షేత్రంలో మంటలు
- పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రం
2026-03-15 07:12:22
