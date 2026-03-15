పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం.. మరింత తీవ్ర రూపు

ఇస్ఫహాన్ నగరంలో ఫ్యాక్టరీపై ఇజ్రాయెల్ దాడి

  • రిఫ్రిజిరేటర్ల ఫ్యాక్టరీపై క్షిపణితో దాడి 
  • 15 మంది కార్మికులు మృతి
  • దాడులకు ఘాటుగా బదులిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిక
2026-03-15 07:20:43

హార్మూజ్‌కు యుద్ధనౌకలు పంపండి: ట్రంప్‌

  • ప్రపంచ దేశాలకు ట్రంప్‌ విజ్ఞప్తి
  • హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిపించేందుకు ప్రపంచ దేశాలు యుద్ధ నౌకలు పంపాలి
  • చైనా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా తదితర దేశాలకు విజ్ఞప్తి
  • పలు దేశాలు ఇప్పటికే అమెరికాకు దన్నుగా తమ యుద్ధ నౌకలను పంపేందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నాయి.
  • హార్మూజ్‌ను త్వరలో తెరిపిస్తాం
  • అక్కడినుంచి అంతర్జాతీయ రవాణా యథావిధిగా సాగేలా చర్యలు తీసుకుంటాం 
2026-03-15 07:19:27

గల్ఫ్‌ దేశాలపై దాడులొద్దు

  • ఇరాన్‌కు హమాస్‌ పిలుపు 
  • గల్ఫ్‌ దేశాలపై దాడులకు ఇరాన్‌ స్వస్తి పలకాలి
  • పాలస్తీనా సాయుధ సంస్థ హమాస్‌ విజ్ఞప్తి
  • పొరుగు దేశాలపై దాడులు మానుకోవాలి
  • యుద్ధానికి తక్షణం తెర దించేలా దేశాలన్నీ కృషి చేయాలి
  • ఇరాన్‌కు హమాస్‌ అత్యంత సన్నిహితమన్నది తెలిసిందే.
  • దానికి ఇరాన్‌ పూర్తిస్థాయిలో సాయుధ, ఆర్థిక సాయం చేస్తుంటుంది
  • హమాస్‌ ప్రకటనపై ఇరాన్‌ ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలూ చేయలేదు.  
2026-03-15 07:17:23

నిమిషాల్లో 1,430 క్షిపణులు!

  • ఇజ్రాయెల్‌పై విరుచుకుపడ్డ ఇరాన్‌ 
  • ఖర్గ్‌ దీవిపై అమెరికా దాడితో ఇరాన్‌ ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతోంది
  • ఇజ్రాయెల్‌పై శనివారం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది
  • నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1,430 క్షిపణులు ప్రయోగించింది!
  • ఇజ్రాయెల్‌ వైద్య సేవా విభాగానికి చెందిన మాగెన్‌ డేవిడ్‌ ఆడొమ్‌ దీన్ని ధ్రువీకరించారు
  • ఈలట్‌ నగరంలో చాలా ప్రాంతాలపై దాడులు జరిగాయి
  • ఎంతోమంది గాయపడ్డారని, వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమం!
  • జెరూసలేం, టెల్‌ అవీవ్‌తో పాటు పలు ఇజ్రాయెలీ నగరాలు కూడా క్షిపణుల మోతతో దద్దరిల్లిపోయాయి.  
2026-03-15 07:15:32

త్వరలో ఇరాన్‌పై భూతల దాడుల దిశగా యోచన!

  • గల్ఫ్‌కు మరిన్ని యుద్ధ నౌకల తరలింపు 
  • హుటాహుటిన 2,500 మంది సైనికులు 
  • గల్ఫ్‌ చమురు వ్యవస్థలపై ఇరాన్‌ దాడులు
  • యూఏఈలోని చమురు క్షేత్రంలో మంటలు  
  • పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రం  
2026-03-15 07:12:22
