గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖ మాసం; తిథి: శు.త్రయోదశి రా.7.43 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి; నక్షత్రం: హస్త రా.12.14 వరకు, తదుపరి చిత్త; వర్జ్యం: ఉ.8.03 నుండి 9.43 వరకు; దుర్ముహూర్తం: ప.11.31 నుండి 12.22 వరకు; అమృత ఘడియలు: సా.6.01 నుండి 7.15 వరకు.
సూర్యోదయం : 5.40
సూర్యాస్తమయం : 6.14
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
మేషం... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆశయాలు నెరవేరతాయి. బంధువులతో వివాదాలు సర్దుబాటు కాగలవు. ఆస్తి, ధనలాభాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగి ఊరట లభిస్తుంది.
వృషభం.... చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు. రుణాలు చేస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో స్వల్ప సమస్యలు.
మిథునం..... సన్నిహితులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యభంగం. పనులు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొంత గందరగోళం.
కర్కాటకం.... కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు. సంఘంలో ఆదరణ. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ధనలాభాలు. కొన్ని వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ప్రగతిపథంలో సాగుతాయి.
సింహం.... పరిస్థితులు అనుకూలించవు. వివాదాలతో సతమతమవుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. అనారోగ్యం. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు నిదానిస్తాయి.
కన్య..... పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి పిలుపు రావచ్చు. ఆలయ దర్శనాలు. దూరపు బం ధువుల కలయిక. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.
తుల.... నేర్పుగా వ్యవహరించడం మంచిది. అనుకున్న పనులు ముందుకు సాగవు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. శ్రమాధిక్యం. నిర్ణయాలలో తొందరవద్దు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చికం.... చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తా శ్రవణం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూలం.
ధనుస్సు.... చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.
మకరం.... వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. రుణాలు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో మాటపట్టింపులు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు నెమ్మదిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కొంత నిరాశ పరుస్తాయి.
కుంభం.... శ్రమ పెరుగుతుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆరోగ్యభంగం. దైవదర్శనాలు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.
మీనం...... పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. కార్యజయం. నూతన విద్యావకాశాలు దక్కుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.