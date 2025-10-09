ప్రియదర్శి (Priyadarshi) హీరోగా, ఆనంది(Anandhi) కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం ప్రేమంటే(Premante)... ఇందులో సుమ కనకాల ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సాంగ్ను విడుదల చేశారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో రానా దగ్గుబాటి సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్పీ, స్పిరిట్ మీడియా పతాకాలపై జాన్వీ నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్మోహన్ రావు ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. దోచావే నన్నే నువ్విలా అనే పాటకు శ్రీమణి లిరిక్స్ అందించగా సింగర్ అబ్బి ఆలపించారు. సంగీతం లియోన్ జేమ్స్ అందించారు.
ప్రియదర్శితో ఆనంది ' ప్రేమంటే'
Oct 9 2025 12:33 PM | Updated on Oct 9 2025 12:33 PM
ప్రియదర్శి (Priyadarshi) హీరోగా, ఆనంది(Anandhi) కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం ప్రేమంటే(Premante)... ఇందులో సుమ కనకాల ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సాంగ్ను విడుదల చేశారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో రానా దగ్గుబాటి సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్పీ, స్పిరిట్ మీడియా పతాకాలపై జాన్వీ నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్మోహన్ రావు ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. దోచావే నన్నే నువ్విలా అనే పాటకు శ్రీమణి లిరిక్స్ అందించగా సింగర్ అబ్బి ఆలపించారు. సంగీతం లియోన్ జేమ్స్ అందించారు.