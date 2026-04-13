సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో 2026 సంవత్సరానికి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నెల ఏప్రిల్ 15 నుంచి 30 వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. జూన్ 15 నుంచి 30 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రకటించింది.
ప్రతి ఏడాది రెండు సార్లు టెట్ నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఏడాదికి తొలివిడత పరీక్షకు పచ్చజెండా ఊపింది. విద్యాశాఖ అధికారులు ఇటీవలే ప్రతిపాదనలు పంపగా, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా అనుమతి ఇచ్చారు. దాంతో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
పరీక్ష విధానం: టెట్లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్–1లో ప్రాథమిక పాఠశాల (క్లాస్ 1–5) ఉపాధ్యాయ అర్హతకు పరీక్ష ఉంటుంది. పేపర్–2లో ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాల (క్లాస్ 6–8) ఉపాధ్యాయ అర్హతకు పరీక్ష ఉంటుంది. అభ్యర్థులు ఒకే పేపర్ లేదంటే రెండు పేపర్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అర్హతలు: పేపర్–1కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే D.El.Ed లేదా B.Ed (ప్రాథమిక) అర్హత ఉండాలి. పేపర్–2కు B.Ed లేదా సంబంధిత విద్యా అర్హత అవసరం. కనీసం 50% మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు.
ఫీజు: ఆన్లైన్ ద్వారా టీజీ టెట్ వెబ్ సైట్ ద్వారా మాత్రమే చెల్లింపులు స్వీకరించబడతాయి.
హాల్టికెట్లు: జూన్ మొదటి వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఫలితాలు: జూలైలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.