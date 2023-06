భారత్‌ వేదికగా జరగనున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌-2023కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ మంగళవారం ప్రకటించింది. ఆక్టోబర్‌ 5న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరగనున్న మ్యాచ్‌తో ఈ మెగా టోర్నీ షూరూ కానుంది. నవంబర్‌ 19న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఫైనల్‌ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇక ఈ టోర్నీలో భారత జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్‌లో ఆక్టోబర్‌ 8న చెన్నై వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో తలపడనుంది.

అదే విధంగా క్రికెట్‌ అభిమానులు ఎంతో అతృతగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్‌-పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ ఆక్టోబర్‌ 15న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరగనుంది. అదే విధంగా వార్మప్ మ్యాచ్‌లకు హైదరాబాద్‌తో పాటు గౌహతి, తిరువనంతపురం అతిధ్యం ఇవ్వనున్నాయి. వార్మాప్‌ మ్యాచ్‌లు సెప్టెంబర్ 29 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు జరగనున్నాయి. కాగా హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా మూడు వరల్డ్‌కప్‌ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

