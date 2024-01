తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే అద్భుతాలు చేస్తున్న చెస్‌ చిచ్చరపిడుగు

బెంగళూరుకు చెందిన చార్వి అనిల్‌ కుమార్‌ తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే చదరంగంలో అద్భుతాలు చేస్తుంది. ఆడుతూపాడుతూ తిరగాల్సిన వయసులో ఈ అమ్మాయి మేధావుల ఆటలో సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది. అసాధారణ నైపుణ్యాలు కలిగిన ఈ అమ్మాయి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన మహిళా చెస్ (11 ఏళ్లలోపు) ప్లేయర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పింది.

2022లో అండర్‌-8 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలవడం ద్వారా తొలిసారి వార్తల్లోకెక్కిన చార్వి.. ఆ పోటీల్లో అగ్రస్థానంలో నిలువడం ద్వారా 1900 ఎలో రేటింగ్‌ పాయింట్ల మార్కును అధిగమించి, ఈ ఘనత సాధించిన అతి పిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు సృష్టించింది. అనంతరం జరిగిన పలు అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలోనూ చార్వి తన విజయపరంపరను కొనసాగించింది.

Meet 9-year-old Charvi Anilkumar, @Charvi_A2014 the highest-rated female #chess prodigy (under 11) in the world.

The #Bengaluru girl made headlines in 2022 after she became the World Champion in the Under-8 category.https://t.co/Y0SvlIUH8X

— South First (@TheSouthfirst) January 10, 2024