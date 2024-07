వాషింగ్టన్‌: అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు భారీ ఊరట ఇస్తూ ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పుపై అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ స్పందించారు. ఈ తీర్పు ఎంతో ప్రమాదకరమైందన్న ఆయన.. దీని ద్వారా ట్రంప్‌ మరింత రెచ్చిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పుకొచ్చారు.

వైట్‌ హౌస్‌లో బైడెన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రాథమికంగా కొత్త సూత్రం. అమెరికా ప్రజలు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు మరోసారి అధ్యక్ష పదవిని అప్పగించాలనుకుంటున్నారా? అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. కోర్టు తీర్పుతో ట్రంప్‌ తనకు నచ్చిన పనులను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. అవినీతి చేయాలనుకున్నా చేస్తాడు. అవి విషయాలను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాడు. ఇది ఎంతో ప్రమాదకరం. అతనికి ఎలాంటి పరిమితులు లేవు’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

అంతకుముందు ట్విట్టర్‌ వేదికగా జో బైడెన్‌..‘అమెరికాలో రాజులు లేరు అనే సూత్రం ఆధారంగా ఈ దేశం స్థాపించబడింది. చట్టం ముందు ప్రతీ ఒక్కరూ సమానమే. అంతకు మించి ఎవరూ లేరు. అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా కాదు. ప్రెసిడెన్షియల్ ఇమ్యునిటీపై సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయంతో, అది ప్రాథమికంగా మారిపోయింది’ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

This nation was founded on the principle that there are no kings in America.



Each of us is equal before the law. No one is above it.



Not even the President of the United States.



With today’s Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 2, 2024