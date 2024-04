ఢిల్లీ: దేశంలో ఎన్నికల హాడావుడి నడుస్తోంది. ఈసారి ఎన్నికలను అధికార బీజేపీ సహా ప్రతిపక్ష కూటమి నేతలు సీరియస్‌గానే తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల్లో సందట్లో సడేమియాలాగా చైనా జోక్యం జోక్యం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్టు మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

ఈ మేరకు మెక్రోసాఫ్ట్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భార‌త్‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో చైనా జోక్యం చేసుకునే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా చైనా.. లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌లపై ప్ర‌భావం చూపే ఛాన్సు ఉంది. ఏఐ ఆధారిత కాంటెంట్‌తో అమెరికా, ద‌క్షిణ కొరియా దేశాల ఎన్నిక‌ల‌పైన కూడా ప్ర‌భావం ప‌డే అవ‌కాశాలున్నాయి.

Microsoft warns China is using AI to disrupt upcoming US, South Korean, and Indian elections. pic.twitter.com/AkEJPik0rZ

— Everything you need to know (@Everything65687) April 5, 2024