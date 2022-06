లావణ్యా త్రిపాఠి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం ‘హ్యాపీ బర్త్‌ డే’. రితేష్‌ రానా దర్శకత్వంలో నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ సమర్పణలో చిరంజీవి (చెర్రి), హేమలత పెదమల్లు నిర్మించిన చిత్రం ఇది. జూలై 15న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

ఇందులో హ్యాపీ 340 అనే పాత్రలో లావణ్యా త్రిపాఠి కనిపిస్తారని చిత్రయూనిట్‌ వెల్లడించి, కొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ‘‘లావణ్య పాత్ర ఎవరూ ఊహించని విధంగా ట్విస్టులతో, వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం కాలభైరవ అందిస్తున్నారు.

