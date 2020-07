ముంబై: బాలీవుడ్‌ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. నిన్న సుశాంత్‌ తండ్రి కృష్ణ కుమార్‌ సింగ్‌ ఫిర్యాదు మేరకు హీరో స్నేహితురాలు రియా చక్రవర్తి మీద పట్నాలోని రాజీవ్ నగర్‌ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రియాతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి మొత్తం ఆరుగురి మీద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం సుశాంత్‌ తరఫు న్యాయవాది వికాస్‌ సింగ్‌ దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు. ఓ ఆంగ్ల మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘ఈ కేసులో ముంబై పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయలేదు. వారు సుశాంత్‌ తండ్రి మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. కేసులో భాగంగా పోలీసులు ఓ 5-6 పెద్ద ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌ల మీద ఆరోపణలు చేయాలని సుశాంత్‌ కుటుంబం మీద ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ కేసుకు, పోలీసులు సూచిస్తోన్న ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌లకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాంటప్పుడు ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌లకు వ్యతిరేకంగా ఆరోపణలు చేయాల్సిన అవసరం సుశాంత్‌ కుటుంబానికి లేదు’ అన్నారు వికాస్‌ సింగ్‌. (ప్రశాంతంగా ఉండు సుశీ...)



#Exclusive | Lawyer of Sushant's family Vikas Singh tells TIMES NOW:

• No FIR was registered by Mumbai Police

• Mumbai cops are pressuring family

• Crime has been committed over a period of time

• FIR filed after help from Bihar CM Nitish Kumar | #IndiaDemandsSushantTruth pic.twitter.com/WkMUUc9nrA

— TIMES NOW (@TimesNow) July 29, 2020