 కాంతార ప్రీక్వెల్.. మరో స్టార్‌ నటుడు అరంగేట్రం!
Kantara Chapter 1: కాంతార ప్రీక్వెల్.. మరో స్టార్‌ నటుడు అరంగేట్రం!

Aug 19 2025 3:11 PM | Updated on Aug 19 2025 3:22 PM

Gulshan Devaiah makes Kannada debut with Rishab Kantara Chapter 1

కాంతార మూవీతో పాన్ ఇండియావ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రిషబ్ శెట్టి. సినిమాకు ముందు పెద్దగా పరిచయం లేని ఆయన.. ఒక్క మూవీతో దేశవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం చిత్రానికి ప్రీక్వెల్గా కాంతార చాప్టర్‌-1 సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్చివరిదశకు చేరుకుంది.

తాజాగా మూవీకి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికర పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. చిత్రంలో బాలీవుడ్నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. తాజాగా ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను పంచుకున్నారు. మూవీలో కులశేఖర పాత్రలో మెప్పించనున్నారు. దాదాపు ఏడు భాషల్లో గుల్షన్ దేవయ్య పోస్టర్రిలీజ్ చేశారు. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ద్వారా గుల్షన్ దేవయ్య శాండల్వుడ్ అరంగేట్రం చేయనున్నారు.

చిత్రంలో మరో నటి రుక్మిణి వసంత్కనకవతి పాత్రలో కనిపించనుంది. ఇటీవలే ఆమె రోల్రివీల్ చేస్తూ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. హోంబాలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో విజయ్ కిరగందూర్ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్చిత్రం అక్టోబర్ 2న కన్నడ, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

 

