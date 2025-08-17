 ఇందులో తప్పేముంది సార్‌! పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి మీరు చేసేది అదేగా సార్‌!! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 17-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇందులో తప్పేముంది సార్‌! పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి మీరు చేసేది అదేగా సార్‌!!

Aug 17 2025 5:31 AM | Updated on Aug 17 2025 5:31 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 17-08-2025

ఇందులో తప్పేముంది సార్‌! పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి  మీరు చేసేది అదేగా సార్‌!!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)
photo 2

బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

జీవితంలో ముందడుగు వేశా.. దీప్తి సునయన (ఫోటోలు)
photo 4

సెలబ్రిటీల ఇంట చిలిపికృష్ణులు (ఫోటోలు)
photo 5

చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Parents Attack Madhapur Women Hostel Owner For Misbehaving With Girls 1
Video_icon

యువతుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. హాస్టల్ యజమానిపై తల్లిదండ్రులు దాడి
Vanga Geetha Reaction Chandrababu Free Bus Scheme In Pithapuram 2
Video_icon

మహిళకు 100 రూపాయల టికెట్.. పిఠాపురంలో ఫ్రీ బస్సు పరిస్థితి.. వంగా గీత రియాక్షన్
Devastating Natural Disaster In India 3
Video_icon

Cloudburst: వేలాది మందిని మింగేస్తోన్న మేఘం
Chandrababu Free Bus Service Terms And Conditions 4
Video_icon

ఉచిత బస్సు.. అంతా తుస్సు
Free Bus Scheme Not Applicable On Jangareddygudem–Bhadrachalam 5
Video_icon

ఉచిత బస్సుపై అయోమయం
Advertisement
 