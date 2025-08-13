 నీకు శ్రమ లేకుండా నీ ఓటు నేను వేశాలే! వెళ్లు..! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 13-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నీకు శ్రమ లేకుండా నీ ఓటు నేను వేశాలే! వెళ్లు..!

Aug 13 2025 5:30 AM | Updated on Aug 13 2025 5:30 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 13-08-2025

నీకు శ్రమ లేకుండా  నీ ఓటు నేను వేశాలే! వెళ్లు..!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2025కి సిద్ధమైన బుమ్రా సతీమణి సంజనా (ఫొటోలు)
photo 2

అమ్మతో కలిసి సుప్రీత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అనాథాశ్రమంలో హనుమాన్ నటి వరలక్ష్మీ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 4

రవితేజ 'మాస్ జాతర' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

తిరుపతి : జల సోయగాలతో కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Independent Candidates Complaint To Returning Officer 1
Video_icon

YSR జిల్లా కలెక్టర్‌కు పులివెందుల ZPTC స్వతంత్ర అభ్యర్ధుల లేఖ
YSRCP Agents SHOCKING TRUTH about Kanampalli Polling Booth 2
Video_icon

ఓటు వేయకుండానే ఇంక్ గుర్తు పెడుతున్నారంటున్న మహిళలు
DSP Over Action In Pulivendula ZPTC By Election 3
Video_icon

‘కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా.. ఏమనుకుంటున్నావ్‌’.. డీఎస్పీ వీరంగం
Metnuthalapalli Villagers Reveals TRUTH about TDP Goons Rigging in ZPTC By Election 4
Video_icon

మా ఓట్లు లాగేసుకొని..! మెట్ నూతలపల్లి వాసుల ఆవేదన
DIG Koya Praveen in YSRCP Office 5
Video_icon

పులివెందులలో YS అవినాష్ రెడ్డి నిర్బంధం
Advertisement
 