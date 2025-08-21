 అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో మీకెవరూ స్నేహితులేర్సార్‌! | Sakshi Cartoon 21-08-2025 | Sakshi
అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో మీకెవరూ స్నేహితులేర్సార్‌!

Aug 21 2025 12:57 AM | Updated on Aug 21 2025 12:57 AM

Sakshi Cartoon 21-08-2025

అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో మీకెవరూ స్నేహితులేర్సార్‌! 

